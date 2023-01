Mistério no Mediterrâneo 2: Filme com Adam Sandler ganha imagem; veja

A Netflix divulgou a primeira imagem de Mistério no Mediterrâneo 2, filme com Adam Sandler, que interpreta o principal personagem.

Além de Sandler, a atriz Jennifer Aniston estrela ao lado do astro, vivendo o par romântico do personagem do comediante.

No novo filme, Nick e Audrey retornam como detetives particulares em tempo integral e tentam fazer sua agência funcionar (via ComicBook).

Porém, o casal de detetives se envolvem em problemas internacionais, e precisam encontrar o amigo que é sequestrado em seu próprio casamento.

Veja a imagem, abaixo.

Mais sobre Mistério no Mediterrâneo 2

“Depois de reacender seu casamento na comédia de mistério original de 2019, Nick e Audrey retornam como detetives particulares em tempo integral tentando fazer sua agência de detetives funcionar. Então, quando eles menos precisam, o casal se envolve em intrigas internacionais depois que seu amigo, o marajá, é sequestrado em seu próprio casamento”, diz a sinopse.

Adam Sandler e Jennifer Aniston retornam aos papéis principais como Nick e Audrey, os detetives do filme. O elenco ainda conta com John Kani, Mark Strong, Jodie Turner-Smith, entre outros.

Jeremy Garelick é o diretor do filme, com James Vanderbilt escrevendo a sequência.

Mistério no Mediterrâneo 2 estreia em março na Netflix.



