Moana vai ganhar versão live-action com Dwayne Johnson

Dwayne Johnson anunciou durante uma reunião de acionistas da Disney uma versão live-action de Moana.

“É uma honra dizer que estamos levando a bela história de #MOANA em live-action para os cinemas!”, escreveu o ator no Twitter. “#MAUI mudou minha vida (sinto sua falta, vovô) e estou honrado em fazer parceria com @DisneyStudios para contar nossa história através do reino da música e dança que, no fundo, é quem somos como povo polinésio”, finalizou o post.

Johnson, que deu voz a Maui na animação da Disney, retornará ao papel do grandioso semideus do vento e do mar. Além disso, o astro também servirá como produtor, enquanto Auli‘i Cravalho, que dublou Moana, será produtora executiva do novo filme.

Jared Bush, que escreveu o roteiro do longa original, retomará sua função no remake. Nenhum diretor ainda está envolvido no projeto.

Veja o anúncio do filme:

Moana inspirou-se nos mitos polinésios ao contar a história de uma jovem que desobedece seu pai, o chefe de uma ilha que está lidando com um desastre ecológico iminente, e sai em busca de reunir uma relíquia mística com seu dono, uma deusa chamada Te Fiti. Ao longo do caminho, ela liberta Maui de sua prisão na ilha, é capturada por um caranguejo monstruoso e encontra forças para se tornar a chefe que seu pai acreditava que ela poderia ser.

O live-action de Moana não tem previsão de lançamento.

Sucesso de bilheteria, o filme original arrecadou US$ 644 milhões pelo mundo e recebeu duas indicações ao Oscar.

