Momento mais emocionante de Garota do Século 20 é mais real do que você pensa

Os fãs não param de falar sobre o mais novo filme coreano da Netflix, Garota do Século 20. Como qualquer bom romance melodramático, o enredo tem algumas reviravoltas e um adeus triste. Mas os fãs ficarão surpresos ao saber que o ator Byeon Woo-seok tornou uma cena dramática ainda mais real.

O público assiste Na Bo-ra (Kim Yoo-jung) passar pelas alegrias do amor com Poong Woon-ho (Byeon Woo-seok). Mas o enredo do filme toma um rumo perturbador quando sua amiga Yeon-du (Roh Yoon-seo) retorna dos Estados Unidos e revela quem realmente é sua paixão.

Enquanto Bo-ra reuniu informações sobre Baek Hyun-jin (Park Jung-woo), o Príncipe Encantado de Yeon-du era Woon-ho.

De coração partido e querendo proteger Yeon-du, Bo-ra não diz a verdade e termina com Woon-ho. O público tristemente descobre que Woon-ho estava pronto para dar a ela uma carta de confissão sobre ter se apaixonado por ela meses antes. A decisão de Bo-ra cria uma rixa entre todos eles.

Mas Yeon-du descobre a verdade e faz um espetáculo para tirar Bo-ra da aula. Ela grita com sua amiga por suas ações e diz que teria desistido de Woon-ho se isso deixasse Bo-ra feliz.

Em troca, Hyun-jin espera do lado de fora para levar Bo-ra à estação de trem antes de Woon-ho partir para a Nova Zelândia.

Em sua despedida emocional, Bo-ra chora ao revelar seus verdadeiros sentimentos por Woon-ho. Ele pede que ela espere por ele, e ele voltará para ela. Quando Woon-ho embarca no trem e parte, ele começa a soluçar. Na realidade, o ator de Garota do Século 20, Byeon Woo-seok foi para casa no trem.

Cena foi mais real que os fãs pensam

No Festival Internacional de Cinema de Busan de 2022, o elenco da série da Netflix teve uma sessão de perguntas e respostas após o filme. Uma pergunta feita por um fã foi sobre as cenas ou locações mais memoráveis ​​dos atores. Kim revelou que a sala de transmissão era memorável porque é onde sua personagem conhece Woon-ho.

Quando se trata de Byeon, ele frequentemente se lembra da cena de despedida do trem em Garota do Século 20. Durante sua resposta, Kim começou a rir, e Byeon perguntou por quê.

“A razão pela qual eu ri foi que quando estávamos filmando a cena de despedida, Byeon Woo-seok entrou no trem e foi embora sozinho durante as filmagens”, explicou Kim.

Byeon acrescenta: “A despedida foi uma despedida real. Eu realmente fui embora” O pequeno detalhe foi necessário para tornar a cena crível, e o ator explica que só teve uma chance de acertar a cena. “Fui direto para casa”, disse Byeon.

Garota do Século 20 está disponível na Netflix. Veja o trailer do filme abaixo:

