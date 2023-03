Monk será bem diferente no filme, revela ator

Um filme de Monk está em desenvolvimento no Peacock, plataforma de streaming dos EUA. Aparentemente, o personagem central será diferente de como estamos acostumados a vê-lo na série original.

Enquanto falava com a Entertainment Weekly, Tony Shalhoub forneceu uma nova visão sobre o filme. A estrela explicou como Monk terá mudado, especialmente na sequência da pandemia de COVID-19, e como isso influenciará a história do filme.

“É o Monk de hoje, depois de tanto tempo que estivemos longe dele, 13 anos agora, passando 14 anos. Isso é pós-COVID. Monk foi derrubado por causa da COVID”, começou o ator.

“Ele é mais velho. Ele não vai estar perseguindo coisas na rua e coisas assim. Tomara. Vamos ter que escrever pensando em um Monk mais velho. É uma história muito interessante. Eu não posso dizer muito sobre isso, mas tem todos os bons elementos que a série sempre buscou com algumas novas reviravoltas”, continuou.

Mais sobre Monk

Shalhoub liderou um elenco de personagens que incluía sua assistente original Sharona Fleming (Bitty Schram), o Capitão Leland Stottlemeyer (Ted Levine), o tenente Randy Disher (Jason Gray-Stanford) e sua segunda assistente Natalie Teeger (Traylor Howard) e sua filha Julie (Emmy Clarke).

Shalhoub, que estrelou todas as oito temporadas da série criada por Andy Breckman na USA Network, reprisará o papel do titular germofóbico ex-detetive do SFPD, que se tornou consultor.

O ator revelou que “todo mundo” está de volta para o filme revival, que chega quase 15 anos após o final da série Monk de 2009.

Em 2020, Shalhoub reviveu brevemente seu personagem para um segmento Monk em Quarentena. No ano passado, o ator disse a PopCulture.com havia uma “boa chance” de que ele reprisaria seu papel em um filme.

Monk teve 125 episódios entre 2002-2009 na USA Network. No Brasil, a série está disponível no Amazon Prime Video.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.