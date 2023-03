Monk vai ganhar filme no streaming, confirma ator

Tony Shalhoub confirmou que um filme de Monk está em desenvolvimento no Peacock, plataforma de streaming dos EUA.

Shalhoub, que estrelou todas as oito temporadas da série criada por Andy Breckman na USA Network, reprisará o papel do titular germofóbico ex-detetive do SFPD, que se tornou consultor.

O ator revelou que “todo mundo” está de volta para o filme revival, que chega quase 15 anos após o final da série Monk de 2009.

“Não tenho certeza se estou dando spoilers aqui – mas estamos fazendo um filme de 90 minutos de Monk para streaming. E vamos começar a filmar em maio”, disse Shalhoub (via ComicBook).

“É o Monk pós-COVID, então ele está com problemas [risos]. Estamos trazendo todo mundo de volta, todos os personagens, e fazendo um filme de streaming de 90 minutos para Peacock”, continuou o ator.

Shalhoub liderou um elenco de personagens que incluía sua assistente original Sharona Fleming (Bitty Schram), o Capitão Leland Stottlemeyer (Ted Levine), o tenente Randy Disher (Jason Gray-Stanford) e sua segunda assistente Natalie Teeger (Traylor Howard) e sua filha Julie (Emmy Clarke).

Em 2020, Shalhoub reviveu brevemente seu personagem para um segmento Monk em Quarentena. No ano passado, o ator disse a PopCulture.com havia uma “boa chance” de que ele reprisaria seu papel em um filme.

Monk teve 125 episódios entre 2002-2009 na USA Network. No Brasil, a série está disponível no Amazon Prime Video.

