Morena Baccarin está negociando seu retorno em Deadpool 3

A atriz brasileira Morena Baccarin revelou em entrevista ao podcast Inside of You (via Comic Book) que está tentando negociar seu retorno em Deadpool 3. Nos filmes anteriores, ela interpretou Vanessa, a namorada do mercenário.

Segundo Baccarin, ela não conseguiu ainda fechar um acordo satisfatório com a Disney/Marvel:

Continua depois da publicidade

“Sim, o que está acontecendo com Deadpool 3?”, disse a atriz. “Essa é uma boa pergunta. Eu tenho que ser muito diplomática aqui sobre o que vou falar. Eu gostaria de estar no filme. Eles me ligaram para falar sobre isso. No momento, não concordamos com os termos e todos estão tentando o seu melhor e fazendo o seu melhor. Pode ou não funcionar. Eu não sei”, afirmou.

O que pode estar dificultando as negociações é encontrar o papel que Vanessa pode desempenhar na trama porque, segundo Baccarin, o foco de Deadpool 3 será o confronto entre Deadpool e Wolverine:

“Eu acho que este filme, desde a aquisição deste universo Deadpool pela Marvel/Disney… aquela fusão que aconteceu, eu sinto que eles estão tentando reinventá-lo um pouco. Acho que esse filme vai ser muito mais sobre Wolverine e Deadpool”, finalizou.

Por enquanto, os únicos que tiveram seu retornos garantidos são Ryan Reynolds (Deadpool), Karan Soni (Dopinder) e Leslie Uggams (Cega Al). Os atores se juntarão a Hugh Jackman como Wolverine, Emma Corrin (The Crown) como a vilã do longa, e Matthew Macfadyen (Succession) em papel desconhecido.

Mais sobre Deadpool 3

Paul Wernick & Rhett Reese, roteiristas de Deadpool, retomam suas funções em Deadpool 3, que será dirigido por Shawn Levy.

As filmagens de Deadpool 3 começam em 1º de maio, no Canadá.

Anteriormente, Jackman revelou que Deadpool 3 não deve mexer na linha do tempo de Logan, deixando os eventos do longa intactos..

Deadpool 3 estreia em 8 de novembro de 2024.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.