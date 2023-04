Morena Baccarin não gostou de gravar cenas de sexo de Deadpool 2

Com retorno confirmado em Deadpool 3, a atriz brasileira Morena Baccarin revelou não ter gostado de gravar as cenas de sexo do segundo filme do mercenário da Marvel.

Falando sobre as filmagens das cenas, Baccarin admitiu: “Foi muito divertido… menos os dois dias de cenas de sexo, foi maravilhosa, toda a experiência.”

Continua depois da publicidade

Falando com o apresentador Conan O’Brien (via Daily Mail), ela acrescentou: “Demorou dois dias para filmar a cena de sexo, porque acho que fomos nós fazendo amor por um ano inteiro. Então eram todos os feriados, você sabe. Então nos vestimos de forma diferente para cada um.”

Morena não é a única a ter falado sobre as cenas de sexo. Em 2016, Ryan falou com o The Fix sobre o processo de filmagem.

“Foi um ano de sexo em um dia. O que soa muito mais romântico do que é, confie em mim”.

Mais sobre Deadpool 3

Paul Wernick & Rhett Reese, roteiristas de Deadpool, retomam suas funções em Deadpool 3, que será dirigido por Shawn Levy.

As filmagens de Deadpool 3 começam em 1º de maio, no Canadá.

Retornam para Deadpool 3 os atores Ryan Reynolds (Deadpool), Morena Baccarin (Vanessa), Stefan Kapicic (Colossus), Karan Soni (Dopinder) e Leslie Uggams (Cega Al). Eles se juntarão a Hugh Jackman como Wolverine, Emma Corrin (The Crown) como a vilã do longa, e Matthew Macfadyen (Succession) em papel desconhecido.

Anteriormente, Jackman revelou que Deadpool 3 não deve mexer na linha do tempo de Logan, deixando os eventos do longa intactos..

Deadpool 3 estreia em 8 de novembro de 2024.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.