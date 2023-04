Morgan Freeman diz que tem inveja da carreira de Denzel Washington

Morgan Freeman confessou ter “inveja” da carreira de Denzel Washington durante uma rara entrevista ao The Sunday Times.

Refletindo sobre sua carreira e a de Washington, o ator de 85 anos disse que tem muita inveja da carreira de Denzel, que tem 68 anos, “porque ele está fazendo o que eu queria fazer”.

Freeman começou a carreira no teatro e no programa infantil “The Electric Company”, mas durante muito tempo ela foi impactada pelo Código Hays, política dos EUA que durou de 1934 a 1968 e proibia romances inter-raciais na telas dos cinemas.

Por conta disso, Morgan Freeman só começou a ganhar papéis de destaque aos 52 anos. Depois de ganhar um Globo de Ouro e uma indicação ao Oscar por Conduzindo Miss Daisy em 1989, quando tinha 52, Freeman estrelou mais de 100 filmes, incluindo Um Sonho de Liberdade, Menina de Ouro e Todo Poderoso.

Mas embora o astro tenha expressado inveja de Washington, ele reconhece o progresso geracional dos atores negros em Hollywood:

“Quando eu era criança, não havia ‘eu’ nos filmes”, disse Freeman. “Se havia um homem negro em um filme, ele era engraçado. Até que [o ator] Sidney Poitier veio e deu a jovens como eu a ideia de que ‘Ok, eu posso fazer isso’. E eu falei com Sidney há muito tempo. Ele disse: ‘Eu queria ser como você’”, afirmou, acrescentando que “Geracionalmente, porém, acho que estamos avançando aos trancos e barrancos”.

Morgan Freeman, que contracenou com Denzel Washington no drama Tempo de Glória, sempre apoiou sua carreira e, em 2019 quando compareceu a uma cerimônia para premiar a carreira de Washington, elogiou a capacidade do ator de se conectar com o público:

“Ele faz contato com você. Essa é uma das coisas que o torna extraordinário”, afirmou Freeman.

