Mortal Kombat 2 tem diretor revelado; confira

Mortal Kombat foi um grande sucesso para a Warner Bros, com o lançamento simultâneo com HBO Max. O filme foi um dos primeiros grandes títulos nesse modelo, quebrando recordes na plaraforma de streaming, não demorou para a confirmação da sequência, cujo oficializa seu diretor.

Warner Bros e a New Line começou a produção do longa com a confirmação do roteirista Jeremy Slater, e através de comunicado do Deadline, Simon McQuoid, no qual dirigiu o projeto, retorna para o comando da continuação.

McQuoid tem uma história profunda no espaço dos videogames, pois ajudou a dirigir vários comerciais de Halo, Call of Duty e muito mais, o primeiro filme foi um grande projeto pessoal para o diretor.

A adaptação da popular franquia de jogos, teve o maior fim de semana de estreia na HBO Max, com um total de 3,8 milhões de espectadores, mas com o fim do modelo de lançamento simultâneo no HBO Max, a fórmula de Batman deve ser seguida, com uma janela curta de exclusividade nos cinemas antes de ir para o streaming.

Atualmente não há detalhes sobre a trama de Mortal Kombat 2 , mas acredita-se que Johnny Cage terá algum tipo de papel no novo filme devido a cena pós-creditos do filme anterior, o filme pode receber atualizações no painel da San Diego Comic Con no sabádo como reporta a matéria do ComicBook.

Scorpion e Sub-Zero são grandes personagens da franquia de games

Mais sobre Mortal Kombat

O novo filme de Mortal Kombat é um reboot da franquia no cinema. Inicialmente, não há qualquer ligação com os outros longas já lançados.

“O lutador de MMM Cole Young procura os maiores lutadores da Terra a fim de resistir aos inimigos de Outworld em uma batalha pelo destino do universo”, diz a sinopse oficial do filme.

A mais nova parte cinematográfica da série clássica de videogame é dirigida pelo estreante Simon McQuoid e produzida por James Wan, com base em um roteiro escrito por Greg Russo.

O elenco de Mortal Kombat conta com Josh Lawson, Jessica McNamee, Hiroyuki Sanada, Joe Taslim, Tadanobu Asano, Mehcad Brooks, Ludi Lin, Lewis Tan, Chin Han e Sisi Stringer.

O filme de Mortal Kombat está disponível no HBO Max.

