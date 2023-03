Morte mais trágica em Homem-Aranha do MCU seria diferente e muito melhor

Alerta de spoilers

Um dos momentos mais comoventes de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa é a morte da tia May, que morre graças ao ataque do Duende Verde. No entanto, um dos planos originais para o filme seria mostrar outro vilão causando a morte dela.

Artes divulgadas recentemente pelo artista de storyboard da Marvel, Phil Langone, revelaram que a tia May inicialmente seria morta pelo principal vilão de Homem-Aranha: Longe de Casa, Mysterio.

Com esse plano, o retorno de Mysterio o tornaria o arqui-inimigo do Homem-Aranha do MCU, em vez de aparecer só uma vez nos filmes.

Do ponto de vista narrativo, Mysterio ser o assassino da tia May faz mais sentido do que o Duende Verde. Quentin Beck era do universo Marvel de Peter Parker e realmente tinha uma conexão profunda com o adolescente, apesar de trair sua confiança.

Ser a causa da morte da tia May teria sido o passo final para arruinar a vida do super-herói e é uma configuração melhor para Peter mais tarde querer vingança.

Norman Osborn, um vilão do Homem-Aranha previamente estabelecido, foi retirado de um universo diferente e tinha acabado de conhecer essa versão de Peter. Por mais que Willem Dafoe tenha entregado um formidável vilão, ele é ligado ao Parker de Tobey Maguire.

Ideia original acabou sendo reutilizada no filme da Marvel

Tia May foi desperdiçada no MCU, mas sua morte acrescentou mais à sua história como alguém que se importava profundamente com seu sobrinho e admirava o que ele estava fazendo, apesar do perigo em que ele constantemente se colocava.

Langone ainda revelou em seus storyboards que Peter atacaria Mysterio descontroladamente, chegando a quebrar o capacete do vilão.

Isso acabou sendo reutilizado no confronto final contra o Duende Verde em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa está disponível no HBO Max.

