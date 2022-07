Mudança em personagem de Guardiões da Galáxia 3 incomoda fãs da Marvel

Durante a Comic-Con de 2022, os representantes da Marvel fizeram importantes anúncios sobre o futuro da companhia. Um dos lançamentos mais aguardados da Fase 5 do MCU é Guardiões da Galáxia vol. 3. No evento nerd, Kevin Feige confirmou uma mudança importante em um personagem do longa – e acabou provocando a maior polêmica nas redes sociais.

Pouco se sabe sobre a trama de Guardiões da Galáxia vol. 3. Produzido por James Gunn, o filme chegará aos cinemas 6 anos após o segundo longa da franquia. Um dos aspectos mais esperados é a introdução de Will Poulter como Adam Warlock.

Continua depois da publicidade

“Peter Quill, ainda sofrendo pela perda de Gamora, precisa recrutar os Guardiões da Galáxia em uma missão para defender o universo e proteger um integrante da equipe”, afirma a sinopse prévia do longa.

Explicamos abaixo por que uma mudança em um personagem de Guardiões da Galáxia 3 deixou alguns fãs da Marvel revoltados.

Novidade em Guardiões da Galáxia 3 causou polêmica nas redes sociais

Em junho de 2022, a Marvel confirmou a escalação da atriz búlgara Maria Bakalova em Guardiões da Galáxia 3.

Você, provavelmente, conhece a atriz por sua aclamada performance como Tutar Sagdiyev em Borat: Fita de Cinema Seguinte.

Na Comic-Con, os representantes da Disney finalmente revelaram a personagem de Maria Bakalova.

Em Guardiões da Galáxia 3, a atriz dará voz a Cosmo, o Cão Espacial. O personagem fez uma pequena aparição no primeiro filme dos heróis cósmicos.

Nas HQs da Marvel, Cosmo é um cão macho. Como era de se esperar, a decisão da Marvel de trocar o gênero dos personagens provocou controvérsia nas redes sociais.

Sempre que filmes e séries trocam o gênero de personagens masculinos, uma pequena (mas ruidosa) parte dos fãs inicia campanhas de difamação e boicote.

As mudanças, na maioria das vezes, são relacionadas ao válido esforço dos estúdios para aumentar a diversidade nas telas. Por isso, elas sempre desagradam espectadores que não valorizam essa diversidade.

Nas redes sociais, alguns fãs de Guardiões da Galáxia protestaram contra a decisão da Marvel de trocar o gênero de Cosmo.

“Da última vez que verifiquei, Cosmo é um ‘homem’. Mas acho que eles também estão trocando o gênero dos cachorros”, ironizou um fã.

Para alguns espectadores, o fato da Marvel trocar o gênero de um cachorro fictício é uma ofensa inaceitável.

“Parece que a Disney chegou ao fundo do poço”, criticou outro espectador.

É até interessante imaginar como uma modificação tão simples pode causar sentimentos tão negativos em fãs de quadrinhos.

“Eles trocaram o gênero do Cosmo, mais uma vitória para o feminismo”, detonou outro fã.

O que os fãs revoltados não sabem é que a decisão de James Gunn se relaciona à inspiração original de Cosmo – algo que os críticos claramente não conhecem.

“Cosmo é baseado na Laika, a cadela soviética que morreu em órbita em 1957. Estou apenas voltando ao material de base original”, explicou Gunn.

Guardiões da Galáxia 3, com Maria Bakalova e grande elenco, estreia nos cinemas em 5 de maio de 2023. Clique aqui para assinar o Disney+ e conferir outros filmes e séries da Marvel.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.