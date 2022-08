Mudança nos filmes de Harry Potter arruinou Rony Weasley

Harry, Rony e Hermione são os personagens centrais da saga Harry Potter. No entanto, uma mudança em O Prisioneiro de Azkaban estragou o melhor amigo do protagonista.

É normal que diversas mudanças sejam feitas em adaptações cinematográficas e Harry Potter não é exceção. Mas uma alteração em específico prejudicou Rony, apesar dos filmes terem sido muito bem recebidos, ajudando a sedimentar a franquia como marco da cultura pop.

Ao longo da série Harry Potter, o foco permanece consistentemente nos três personagens principais. Nos livros, Rony é conhecido por todos como o melhor amigo de Harry; ninguém está mais perto ou mais leal a ele.

Ele também cresce a ser o defensor número um de Hermione contra outros, particularmente Draco Malfoy e seu bullying.

Os filmes, no entanto, começando com Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, retrataram Rony como mais covarde, menos leal, e alguém que mal contribui para a história ou a amizade do trio.

Embora existam muitos casos ao longo dos filmes de Harry Potter onde o personagem de Rony é severamente alterado. O melhor exemplo que mostra a diferença entre filmes e livros é uma cena do terceiro longa-metragem.

Durante uma aula de Defesa Contra as Artes das Trevas, onde Snape é o professor substituto de Remo Lupin enquanto ele está em forma de lobisomem, Snape chama Hermione de sabe-tudo insuportável para responder sua pergunta muito cuidadosamente.

No livro, Rony enfrenta Snape por Hermione na frente de todos e acaba sofrendo represália do professor por isso. Na versão cinematográfica, Rony, em vez disso, sussurra para Harry que Snape tem razão com seu insulto.

Essa cena mostra perfeitamente como os melhores traços de Rony foram tirados e, em vez disso, transformado em alívio cômico.

Mudança piora os filmes de Harry Potter

Embora seja compreensível que os cineastas queiram colocar um holofote no timing cômico de Rupert Grint, isso não deveria ter sido feito às custas de seu crescimento de personagem e personalidade.

Ficou claro que a mudança foi feita para adicionar comédia à cena, e embora engraçada no início, a mudança sai pela culatra, porque o que recebe uma pequena risada acaba por remover as melhores qualidades de bravura e cavalheirismo de Rony, fazendo ele parecer insensível e rude.

Essa tendência continua no resto dos filmes de Harry Potter com os melhores momentos de destaque de Rony eliminados ou passados para outros personagens.

Rony Weasley é o personagem de Harry Potter que deve ser o mais relacionável para o público com sua atitude divertida, atitude leal, e sem medo de mostrar seus defeitos.

Essa alteração em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban foi o início de uma longa tendência, que acabaria afastando o público de um personagem amado.

Os filmes de Harry Potter estão disponíveis no HBO Max.

