Mulher-Hulk: Atriz quer ver vilã no filme Thunderbolts

A atriz de Mulher-Hulk, Jameela Jamil, quer ver a vilã Titania no filme Thunderbolts.

Jamil será a principal adversária de Jennifer Walters nos quadrinhos. Titania costuma bater de frente diversas vezes com a heroína.

Enquanto a série não é lançada, os comentários sobre o futuro dos personagens continuam. A intérprete da vilã gostaria de ver a personagem em Thunderbolts, um dos esperados filmes da Marvel (via The Direct).

“Os Thunderbolts, há tantos lugares que Titania pode existir no MCU, porque ela é tão bagunçada e vil. Ela está chateada com a maior parte do MCU. Homem-Aranha, Thor… ela tem inimigos em todos os lugares”, disse ela.

A vilã terá um papel fundamental na série, e com tantos personagens no MCU, não se sabe quais veremos no longa-metragem da equipe de vilões.

Jameela Jamil como Titania

Equipe dos quadrinhos da Marvel

Personagens como Barão Zemo, Yelena Belova, Fantasma, Treinador, Abominável, Agente Americano e Soldado Invernal podem fazer parte dos Thunderbolts no MCU.

No entanto, até o momento, nenhum desses personagens está oficialmente confirmado. Outros detalhes sobre o projeto devem ser anunciados em breve.

Jake Schreier é o diretor do projeto, e Eric Pearson escreve o roteiro.

Thunderbolts tem data para chegar aos cinemas em 26 de julho de 2024.

