Mulher-Hulk vai aparecer em Vingadores 6? Escritora responde

A escritora principal da série Mulher-Hulk, Jessica Gao, respondeu se a personagem vai aparecer em Vingadores: Guerras Secretas.

Com a série já disponível no Disney+, o universo da Marvel se expande ainda mais, introduzindo uma nova heroína ao MCU.

Em entrevista ao podcast Hero Nation, Gao abordou sobre o futuro da personagem no MCU, com diversos outros filmes em desenvolvimento (via The Direct).

Gao disse que ficaria chocada se não colocassem a Mulher-Hulk nos próximos filmes dos Vingadores, mas não confirmou a presença da heroína.

“Eu ficaria chocada se eles não começassem a colocá-la nos filmes, especialmente os filmes de equipe do grupo”, disse ela.

Mais sobre Vingadores 5 e 6

Depois de Vingadores: Ultimato ter encerrado a Saga do Infinito no Universo Cinematográfico Marvel, a Casa das Ideias anunciou Vingadores 5 e 6, que adaptarão sagas famosas dos quadrinhos.

Vingadores 4 será chamado de Vingadores: Dinastia Kang (Avengers: The Kang Dinasty no original).

Já o quinto filme da equipe dos heróis mais poderosos da Terra será chamado de Vingadores: Guerras Secretas (Avengers: Secret Wars)

As datas de estreia dos filmes também foram divulgadas: Vingadores 5 chega aos cinemas em 2 de maio de 2025, enquanto Vingadores 6 estreia em 7 de novembro de 2025, indicando que podem ser continuações um do outro.

Os filmes fazem parte da Saga do Multiverso, que foi oficializada também durante a SDCC 2022.

Os filmes dos Vingadores podem ser assistidos agora no Disney+.

