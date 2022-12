Mulher-Maravilha 3 ainda pode acontecer; entenda

Após notícias sobre o cancelamento da sequência de Mulher-Maravilha 1984, o novo filme da DC, Mulher-Maravilha 3, ainda pode acontecer.

O futuro dos novos filmes da DC ainda está sendo decidido pelos chefes do estúdio James Gunn e Peter Safran, e incluem a famosa heroína.

Um novo relatório do Deadline revela que a Warner Bros. ainda está interessada em fazer um terceiro filme da Mulher-Maravilha, com Gal Gadot no papel (via ScreenRant).

No entanto, o estúdio espera convencer a atriz a interpretar novamente a personagem, mesmo que Patty Jenkins não esteja envolvida.

Gunn já comentou sobre as recentes atualizações da DC Studios, e pediu paciência aos fãs da editora, pois é um trabalho difícil a ser tomado.

Roteiro de Mulher-Maravilha 3 possuía problemas

O relatório do Deadline ainda revelou que Jenkins se recusou a retrabalhar no roteiro do terceiro filme, após os líderes da Warner apontarem problemas.

Os grandes problemas do roteiro de Mulher-Maravilha 3, segundo o site, estão justamente nos arcos dos personagens e estruturais como em Mulher-Maravilha 1984.

Por conta disso, Jenkins deixou o projeto, embora Geoff Johns, o segundo roteirista junto dela, não tenha sido mencionado no relatório.

Caso Gadot concorde em retornar em Mulher-Maravilha 3, a franquia pode sofrer um reboot após The Flash. A atriz ainda está sendo especulada para aparecer no filme do Velocista Escarlate.

O arco de Diana e Steve Trevor está completo, e Chris Pine não deve retornar ao papel caso o filme seja realmente anunciado. Por enquanto, não há maiores detalhes sobre o novo filme, e se ele vai mesmo acontecer.

