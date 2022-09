Mundo Estranho: Nova animação da Disney ganha trailer; veja

O novo filme animado da Disney, Mundo Estranho, ganhou seu primeiro trailer pelo estúdio.

Com Jake Gyllenhaal, estrela da Marvel que dubla o principal personagem, o longa-metragem vai contar uma história de aventura e fantasia.

O trailer mostra Searcher Clade, o filho do explorador mais famoso do mundo, Jaeger, que sumiu quando Searcher era uma criança (via ComicBook).

Quando embarca em uma aventura após ser recrutada pela presidente, Searcher leva seu filho Ethan, de 16 anos. Enquanto exploram os lugares mais vastos, o protagonista encontra seu pai, e três gerações precisam se unir para salva o mundo.

Veja o trailer dublado e legendado, abaixo.

Mais sobre Mundo Estranho

“Os lendários Clades são uma família de exploradores cujas diferenças ameaçaram derrubar sua última e mais crucial missão”, diz a sinopse.

O elenco de voz da série conta com Jake Gyllenhaal, Dennis Quaid, Gabrielle Union, Jaboukie Young-White e Lucy Liu.

Don Hall é o diretor, com Qui Nguyen sendo o roteirista do filme animado.

Mundo Estranho chega aos cinemas em 24 de novembro.

