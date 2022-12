My Hero Academia vai ganhar filme em live action na Netflix

A Netflix adquiriu os direitos de distribuição para a adaptação cinematográfica em live action de My Hero Academia, da Legendary Entertainment, mais conhecida pelos filmes recentes de Godzilla e King Kong.

Joby Harold está escrevendo o roteiro para o filme, que será o primeiro longa-metragem em inglês do diretor e produtor executivo Shinsuke Sato. Os créditos de Harold incluem Obi-Wan Kenobi e Army of the Dead.

A Netflix lançou anteriormente uma adaptação do mangá Death Note, que foi uma tragédia sem tamanho.

My Hero Academia é um mangá que se tornou sensação mundial, tendo sido lançado em 2014 e agora ganhando destaque no mercado norte-americano. Rapidamente se tornou um anime, que também ganhou muita popularidade.

A Legendary comprou os direitos de produção da adaptação em live-action de My Hero Academia em outubro de 2018.

Mais sobre o filme de My Hero Academia

A adaptação será produzida por Mary Parent e Alex Garcia da Legendary e se passa em um mundo onde 80% das pessoas têm um poder desenvolvido chamado “peculiaridade”.

Para o fanboy de super-heróis Izuku Midoriya (também conhecido como Deku), nascer sem uma peculiaridade o faz quase desistir de seu sonho de ir para a UA High School, a mais prestigiada academia de treinamento de heróis.

Mas após um encontro casual com o lendário All Might, Deku começa a trilhar o caminho para se tornar o maior herói.

Não há informações sobre o elenco para a adaptação em live-action, que pode atrair uma série de atores nipo-americanos. A Toho Co., Ltd. distribuirá o filme nos cinemas do Japão.

Não há data de estreia para o filme de My Hero Academia na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.