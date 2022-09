My Policeman: Harry Styles está apaixonado em trailer; veja

O novo filme com o cantor e ator Harry Styles, My Policeman, teve seu primeiro trailer revelando, com o personagem de Styles muito apaixonado.

Com lançamento confirmado para novembro pelo Prime Video, o novo longa-metragem é baseado em um romance de 2012 de Bethan Roberts.

Na prévia, o personagem de Styles, Tom, vive com a mulher de seus sonhos, comemorando as principais datas, incluindo seu eventual casamento (via Collider).

A situação muda quando Patrick Hazlewood entra na jogada, e Tom vê seu casamento sendo destruído aos poucos. Mas ele precisa tomar uma decisão, e escolher com quem quer ter um futuro.

Veja o trailer, abaixo.

Mais sobre My Policeman

Mais sobre My Policeman

“Nos anos 50, o casal composto pelo policial Tom (Harry Styles) e a professora Marion (Emma Corin) vê tudo mudar quando o curador de museus Patrick (David Dawson) entra em suas vidas e logo Tom e Patrick iniciam um romance”, diz a sinopse.

“Os três embarcam numa jornada apaixonante, emocional e conturbada na Grã-Bretanha dos anos 50. Agora, 40 anos depois, eles só terão uma chance para reparar os arrependimentos do passado”, revela a sinopse.

My Policeman estreia dia 4 de novembro no Prime Video.

