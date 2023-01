Mysterio quase apareceu em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa; veja

Após sua morte em Homem-Aranha: De Volta Para Casa, o vilão Mysterio, interpretado por Jake Gyllenhaal, quase apareceu na sequência, Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa.

O artista da Marvel Phil Langone revelou em um dos storyboards do filme que a cena descartada mostra Mysterio sendo responsável pela morte da Tia May (Marisa Tomei) ao invés do Duende Verde.

“Esta versão aconteceu sob um trem elevado próximo à escola de Peter”, escreveu o artista em seu Instagram. “JJ Jameson é um repórter de rua estilo TMZ. Parte da ideia que está sendo explorada é que o Teioso é um dos super-heróis mais fortes, mas ele se segura porque não quer matar ninguém. Mas como seria se Teioso entrasse no modo berserker? Meio que nunca vai acontecer, mas foi divertido de brincar com isso. Existe outra continuação disso, onde o Teioso chora em um aquário”, explicou.

Veja aqui o storyboard.

Mais um vilão descartado

Outro icônico vilão do personagem acabou ficando de fora de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa. Tendo Duende Verde, Homem Areia, Dr. Octopus, Electro e Lagarto, o longa-metragem do Cabeça de Teia teria um sexto inimigo.

O artista Phil Langone revelou um outro storyboard que mostra Adrian Toomes, o Abutre, estando junto dos vilões já mencionados (via ComicBook).

Michael Keaton, que viveu o vilão em Homem-Aranha: De Volta ao Lar, completaria o Sexteto Sinistro, a famosa equipe que luta contra o herói. É possível ver sua famosa jaqueta na terceira imagem, enquanto um policial está amarrado logo em sua frente.

“Este local para a traição de Norman Osborn mudou algumas vezes. Mesmo depois de desenhar de algumas maneiras diferentes, ainda fiquei surpreso com o resultado. E alguns dos personagens também mudaram. Também havia muito mais policiais nas primeiras passagens que você pode ver aqui”, escreveu ele.

Veja as artes, abaixo.

Homem-Aranha, Sem Volta Para Casa está disponível na HBO Max.

