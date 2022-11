Na Marvel: Especial de Guardiões da Galáxia está cheio de referências à DC

Já disponível no Disney+, Guardiões da Galáxia: Especial de Festas dá o que falar nas redes sociais. Nesse especial de fim de ano, os fãs podem matar a saudade da equipe cósmica mais popular do MCU. Mesmo sendo uma produção da Marvel, a trama conta com interessantes referências e easter eggs da DC.

“Com a missão de tornar o Natal inesquecível para Peter Quill, os Guardiões viajam à Terra em busca do presente perfeito”, afirma a sinopse do especial no Disney+.

O elenco de Guardiões da Galáxia: Especial de Festas é formado por Chris Pratt (Senhor das Estrelas), Dave Bautista (Drax), Karen Gillan (Nebulosa), Pom Klementieff (Mantis), Vin Diesel (Groot), Bradley Cooper (Rocket) e Michael Rooker (Yondu).

Revelamos abaixo as principais referências à DC que aparecem no Especial de Festas dos Guardiões da Galáxia; confira (via Looper).

James Gunn faz referências à DC no especial de Guardiões da Galáxia

Guardiões da Galáxia: Especial de Festas é o penúltimo projeto de James Gunn no MCU. Antes de deixar a Marvel, o cineasta ainda produz Guardiões da Galáxia Vol 3., que chega aos cinemas em 2023.

James Gunn, vale lembrar, trocou a Marvel pela DC. O diretor foi escolhido para liderar os próximos projetos do DCEU, servindo como co-CEO para a DC Studios.

Surpreendentemente, Guardiões da Galáxia: Especial de Festas, mesmo sendo uma produção da Marvel, faz referência aos projetos da DC.

A maior referência à DC no especial dos Guardiões da Galáxia acontece quando Drax e Mantis sequestram o ator Kevin Bacon – apenas para perceber que ele não é um herói de verdade, apenas um cara que interpreta personagens heroicos.

Ao perceber a decepção dos sequestradores, Bacon adota um sotaque britânico e finge ser um piloto de caça da 1ª Guerra Mundial.

Mantis insiste para o ator usar sua própria voz, e nesse momento, Bacon assume uma personalidade bem diferente.

“Olá, eu sou o Batman. Olá, eu sou Bruce Wayne”, diz o ator.

A referência é muito engraçada. Afinal de contas, Kevin Bacon nunca interpretou o Cavaleiro das Trevas nos cinemas.

Essa não é a única referência à DC em Guardiões da Galáxia: Especial de Festas. No projeto, James Gunn “recicla” vários atores de Esquadrão Suicida.

Tinashe Kajese, por exemplo, vive a Oficial Fitzgibbon no especial da Marvel. Em Esquadrão Suicida, ela interpreta Flo Crawley.

Além disso, o comediante alemão Flula Borg (intérprete de Javelin em Esquadrão Suicida) tem uma pequena participação com o bartender do especial.

Finalmente, Drax e Mantis também ganham um mapa com as residências das estrelas. Nele, aparecem nomes como Margot Robbie e John Cena, ambos integrantes do elenco de Esquadrão Suicida.

