Na Palma da Mão é uma história real? A verdade por trás do suspense da Netflix

Sucesso na Netflix, o k-drama Na Palma da Mão não demorou a figurar em posições privilegiadas do Top 10 da plataforma. Este surpreendente filme de suspense se destaca por sua trama misteriosa, onde nada é o que parece. Por isso, muitos fãs desejam saber: a história de Na Palma da Mão é baseada em eventos reais?

“A vida de uma mulher vira de cabeça para baixo quando um homem perigoso encontra um celular perdido e começa a seguir tudo o que ela faz”, diz a sinopse oficial de Na Palma da Mão na Netflix.

O elenco de Na Palma da Mão conta com Chun Woo-hee, Yim Si-wan, Kim Hie-won e outros astros do cinema sul-coreano.

Mostramos abaixo se a história de Na Palma da Mão é inspirada em eventos reais! Conheça as inspirações do filme. (via TheCinemaHolic)

Na Palma da Mão é baseado em história real na Netflix?

Como citamos anteriormente, Na Palma da Mão se destaca no ranking dos filmes mais assistidos da Netflix.

Atualmente, o k-drama é o segundo longa mais assistido da plataforma, perdendo apenas para a comédia romântica Na Sua Casa ou Na Minha?.

Diferentemente do que muitos espectadores imaginam, a trama de Na Palma da Mão não é inspirada em uma história real.

O filme, na verdade, é uma adaptação do romance japonês “Sumaho O Otoshita Dake Na No Ni” (o título pode ser traduzido, livremente, como ‘Mesmo que eu Tenha Derrubado o Meu Smartphone’), publicado por Akira Shiga em 2017.

O livro chamou a atenção do público no circuito literário japonês, recebendo alguns dos mais importantes prêmios da indústria.

A trama também chegou a ser adaptada em um filme japonês. No país, o longa ganhou o mesmo título do livro, mas no exterior, foi batizado de “Stolen Identity” (Identidade Roubada).

O filme em questão foi dirigido por Hideo Nakata, com roteiro de Tetsuya Oishi. Assim como o livro, o longa se tornou um sucesso de audiência, garantindo uma sequência em 2020. A trama também ganhou uma adaptação em mangá.

Como você já pode perceber, Na Palma da Mão não é baseado em uma história real, mas Akira Shiga, o autor da trama, se inspirou em experiências pessoais para desenvolver o enredo.

O escritor pensou na história após perder o smartphone em uma noite de bebedeira. Porém, a trama de Na Palma da Mão – que envolve um serial killer e uma intensa perseguição – é completamente fictícia.

O livro também apresenta diferenças importantes em relação ao filme. A trama do romance, por exemplo, é ambientada no Japão, e o longa se passa em Seul, a capital da Coreia do Sul.

Você já pode assistir Na Palma da Mão na Netflix.

