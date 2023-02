Na Sua Casa ou na Minha?: A história real que inspirou o romance da Netflix

Protagonizada por Reese Witherspoon (Legalmente Loira) e Ashton Kutcher (That ‘70s Show), a comédia romântica Na Sua Casa ou na Minha? está fazendo o maior sucesso na Netflix! Logo após estrear na plataforma, o longa passou a liderar o Top 10 do streaming. Os fãs querem saber: o filme é inspirado em uma história real?

“Grandes amigos e totalmente opostos, Debbie e Peter trocam de casa por uma semana. Será que essa experiência vai abrir as portas para o amor?”, diz a sinopse oficial de Na Sua Casa ou na Minha?.

Além de Reese Witherspoon e Ashton Kutcher, o elenco de Na Sua Casa ou Na Minha? conta também com Steve Zahn (The White Lotus), Tig Notaro (Army of the Dead: Invasão em Las Vegas) e Jesse Williams (Grey’s Anatomy).

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre as inspirações de Na Sua Casa ou na Minha? na Netflix; confira!

Na Sua Casa ou na Minha? é inspirado em história real na Netflix?

Não! Na Sua Casa ou na Minha? não é baseado em uma história real na Netflix. A trama do longa é completamente fictícia, embora encontre algumas inspirações em eventos que aconteceram de verdade.

Em 2012, o escritor Shariq Iqbal publicou um livro intitulado “Your Place or Mine” (o título original de Na Sua Casa ou na Minha?). Anos antes, a autora Julie Highmore também lançou um livro com o mesmo nome.

Apesar de compartilharem o mesmo título, os livros não têm qualquer relação com o filme Na Sua Casa ou na Minha, que é escrito e dirigido por Aline Brosh McKenna.

McKenna é mais conhecida como a co-criadora da série Crazy Ex-Girlfriend. A roteirista também fez contribuições a filmes como Cruella, O Diabo Veste Prada e Annie.

Na Sua Casa ou Na Minha marca o primeiro trabalho de McKenna como cineasta. Em uma entrevista, a diretora revelou que a trama do longa foi parcialmente inspirada em suas experiências da vida real.

“Para criar essa história, me baseei em um amigo que me hospedou em seu apartamento por um tempo. Nós nunca namoramos, e nessa época, ele estava em sua fase de solteirão. Então, eu pude ver os talheres nunca usados e os copos ainda com os rótulos. E também uma cortina de chuveiro cheia de mofo – desculpe, Ted – que eu removi e comprei uma nova”, explicou McKenna.

Em outra entrevista, a diretora de Na Sua Casa ou Na Minha? falou sobre os principais temas do longa e seu objetivo com a comédia romântica.

“O filme é sobre amor, e sobre a necessidade de sair da zona de conforto para encontrá-lo. Espero que isso realmente ressoe com o público e o faça sentir bem, em um momento em que todos estamos procurando por coisas que nos farão sentir bem”, afirmou a diretora.

Na Sua Casa ou na Minha está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.

