Nada de Novo no Front: Explicamos o final do filme antiguerra da Netflix

Nada de Novo no Front não é um filme fácil de assistir. Seja pelas imagens fortes, ou pela temática opressora, o longa-metragem da Netflix não perdoa o espectador e tampouco seus personagens. Vamos, agora, mergulhar em sua história.

A trama tem início em meados da Primeira Guerra, com o jovem Paul Bäumer (Felix Kammerer) empolgado, junto de seus amigos, para se alistar. Cada um deles têm seus motivos em particular – um deseja seguir carreira, outro quer por patriotismo, Paul deseja provar aos pais do que é capaz.

A mãe dele, no entanto, o proibira de se alistar. Ele, então, forja a assinatura dos pais a fim de conseguir juntar-se ao combate pelo lado dos alemães. Ele esperava honra e glória, algo que foi prometido até por um dos professores da escola.

Mas o que encontrou foi sangue, terror e depressão.

O filme dedica seu trecho inicial justamente para mostrar esse choque de realidade, retratando o primeiro dia de Bäumer e seus amigos nas trincheiras do front ocidental. Logo nesse primeiro dia, o protagonista já perde amigos e, após um ataque de artilharia, precisa coletar os colares de identificação dos falecidos – um deles justamente esse amigo, que antes de morrer já havia se arrependido de estar ali.

Não demora muito para Nada de Novo no Front nos levar para a parcela final da guerra.

A morte da inocência

Do início ao fim, a narrativa antibelicista de Nada de Novo no Front – aspecto principal, inclusive, do clássico livro original de Erich Maria Remarque – está clara no filme.

O longa-metragem de Edward Berger em momento algum glorifica a guerra e mesmo quando o protagonista sobrevive uma situação de extremo perigo, é deixado claro o custo disso, seja em vidas, em traumas, ou os dois.

Bom exemplo disso é quando Bäumer luta contra um soldado francês, que estava prestes a disparar contra ele em uma cratera deixada por alguma explosão. Ele esfaqueia o inimigo repetidas vezes após a luta. Mas o francês continua vivo.

Qualquer aspecto catártico que o filme poderia ter oferecido a partir da sobrevivência do protagonista é jogada de lado – e com razão, com propósito. O objetivo aqui é mostrar o horror da guerra. Dessa forma, o francês continua vivo, com dificuldade de respirar, incapaz de se mover.

Paul a princípio enfia terra em sua boca, para silenciá-lo, mas logo enxerga que o inimigo nada mais é que um jovem como ele. Paul limpa a boca do francês com água, tenta cuidar dos ferimentos dele. Mas já é tarde.

Guerra e Paz

Somado a isso, temos o foco paralelo nas negociações de paz. Aparentemente, apenas Matthias Erzberger (Daniel Brühl), que é uma figura histórica, estava interessado no armistício, ao menos era o único inicialmente que entendia que cada dia de guerra significava mais mortes.

Enquanto isso, vemos o general responsável pelas forças do front ocidental querendo continuar a guerra a qualquer custo. Mas enquanto milhões de jovens morriam, ele ficava em seu palácio ocupado comendo e bebendo.

A guerra vai se desenrolando e, aos poucos, os amigos de Paul vão morrendo, até restar somente ele, que nitidamente sente-se abalado, solitário e sem esperança.

Chegamos, portanto, aos traumáticos momentos finais de Nada de Novo no Front.

Filme da Netflix é baseado em clássico de Erich Maria Remarque

O final de Nada de Novo no Front explicado

Por alguns minutos, somos levados a acreditar que Paul Bäumer conseguirá retornar para casa. O armistício foi assinado, a paz foi declarada. Mas ela somente seria efetivada às 11h da manhã do dia 11 de novembro de 1918.

Literalmente minutos antes disso acontecer, Paul e outros soldados são forçados pelo general a fazerem um último ataque, tomando uma trincheira inimiga, avançando, portanto, alguns metros.

Eles atacam enquanto os seus inimigos já estavam relaxados, mas percebem à tempo e contra-atacam. Paul consegue chegar vivo à trincheira, mas percebe um outro jovem soldado – que havia acabado de chegar – sendo atacado e parte em defesa dele.

Em meio à briga, Paul e seu oponente caem dentro do bunker, onde Bäumer é perfurado pela baioneta de um inimigo, próximo ao coração.

Meros instantes depois o relógio marca 11h. A paz começa e o soldado contra quem Paul lutou demonstra remorso no olhar, antes de se virar e subir as escadas.

Com muito esforço, Paul sobe as escadas e vê um pôster colado à parede da trincheira, o mesmo pôster que um amigo seu, já falecido, havia colado ali dias antes. Naquele mesmo local ele morre.

O soldado salvo por Bäumer, então, recebe a missão de coletar os colares de identificação de cada vítima do combate. Ele encontra Paul, percebendo o que aconteceu – ele havia se sacrificado por ele.

O que significa o final de Nada de Novo no Front

Essencialmente, o desfecho do filme da Netflix prova que todo aquele conflito de nada significou. É uma guerra iniciada por velhos que ficam em seus palácios, enquanto os jovens dão suas vidas por uma causa que não fará a menor diferença na vida deles.

Não há honra na guerra, há apenas tragédia. Mas a propaganda de cunho patriota visa esconder essa verdade, clamando que dar o sangue pela pátria é algo valoroso.

Paul morreu porque um general quis que os soldados atacassem a 15 minutos do armistício. Apenas para tomar uma trincheira que era dos alemães há poucos dias. Mesmo se tomassem o local, não faria diferença, visto que as condições da rendição já haviam sido assinadas.

O general buscava apenas inflar seu próprio ego a custa dos outros.

Não à toa Bäumer segue para esse conflito final com olhar de completa desesperança e por pouco não consegue sobreviver, uma tragédia compartilhada por milhares de outros que lutaram nesse último dia de guerra.

No fim, Paul enxerga a si mesmo no jovem soldado, que havia acabado de chegar no front (aparentemente). Ele salva o jovem a fim de salvar a inocência que ainda não foi destruída, é por isso que ele dá sua vida. Esse garoto é quem retornará para casa, sabendo o que aconteceu ali, mas com alguma possibilidade ainda de viver, visto que os traumas, aparentemente, ainda não tomaram conta dele por completo.

Infelizmente, a guerra que supostamente terminaria todas as guerras, não foi a última. Poucos anos depois a Segunda Guerra Mundial aconteceria, provando que a violência como um todo não é um meio, é um fim, o fim alcançado quando nossa humanidade é deixada de lado.

