Namor quase apareceu no primeiro Pantera Negra; entenda

Segundo o chefe da Marvel, Kevin Feige, o vilão principal de Pantera Negra 2 quase fez sua estreia ainda no primeiro filme do herói.

Namor é um personagem muito popular dos quadrinhos da Marvel e fará sua primeira aparição live-action como o vilão em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre. Recentemente foi revelado que o personagem também é um mutante, sendo o segundo do MCU, após descobrirmos em Ms. Marvel que Kamala Khan também tem uma mutação em seus genes.

Continua depois da publicidade

O personagem teve um caminho complicado até conseguir aparecer nas telonas, a Universal Pictures e a Marvel Studios quase lançaram um filme solo do anti-herói após o filme do Hulk dirigido por Ang Lee em 2003. A produção acabou sendo cancelada e as complicações sobre os direitos do personagem cresceram após a Disney adquirir a Marvel Studios.

Em uma entrevista à Empire Magazine, Feige explicou que Ryan Coogler, diretor dos filmes do Pantera Negra, escolheu Namor para aparecer na cena pós-créditos do primeiro filme.

A cena teria o rei submarino indo até seu trono após uma transição de Wakanda para o reino de Talocan. Veja a fala de Feige:

“Ryan tinha uma ideia para a cena pós-créditos de Pantera Negra. A câmera passaria pelo palácio em Wakanda, e então nós veríamos pegadas molhadas indo até o trono.

Como a chegada de Namor pode afetar o MCU?

Com uma chegada muito esperada no MCU, a presença de Namor pode ser mais uma mudança drástica para a Marvel. É interessante ver Feige falando sobre a primeira ideia de Coogler para o personagem, o que iria preparar uma rivalidade entre o rei T’Challa e o anti-herói para o segundo filme. Infelizmente, não o público não verá esse confronto.

Porém, como Namor foi imaginado como o principal vilão do segundo filme, ele pode se tornar uma figura grande no MCU. Se ele será diretamente reconhecido como um mutante no filme, isso também deve significar que o veremos em produções futuras.

Os planos da Marvel sempre são mantidos em segredo, mas começar a trabalhar os mutantes no MCU antes de introduzir os X-Men pode ser interessante.

Veremos o começo da caminhada de Namor no MCU com a estreia de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre no dia 11 de novembro.

Sobre o autor Gabriel Soldeira