Namor será um anti-herói em Pantera Negra 2? Ator responde

Um dos astros de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2), Tenoch Huerta, respondeu se Namor será um anti-herói no filme.

Lançamento aguardado de novembro, o longa-metragem da Marvel poderá ter uma bilheteria de estreia muito menor que o primeiro filme.

Apesar disso, Huerta, que vai interpretar o Namor, comentou sobre seu personagem, que é dito ser a grande ameaça do novo filme do estúdio (via ScreenRant).

Segundo ele, atores latino-americanos sempre são os vilões em Hollywood. Porém, Huerta quer mudar as coisas, e revelou que seu personagem será um anti-herói.

“Os latino-americanos são sempre os vilões dos filmes de Hollywood. E agora nós somos os heróis, ou um anti-herói, neste caso. Nós latino-americanos estamos fazendo algo para se orgulhar em Hollywood”, disse ele.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) abordará a morte de T’Challa, que era interpretado por Chadwick Boseman, que infelizmente faleceu em 2020.

O enredo trará Namor como o principal vilão. O personagem é antigo nos quadrinhos da Marvel, mas terá a sua origem alterada para evitar comparações com o Aquaman, da DC.

“Em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, a Rainha Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e as Dora Milaje (incluindo Florence Kasumba), lutam para proteger sua nação dos poderes intervenientes do mundo após a morte do Rei T’Challa”, diz a sinopse.

“Enquanto os Wakandanos esforçam-se para abraçar seu próximo capítulo, os heróis devem se unir com a ajuda de Nakia (Lupita Nyong’o) e Everett Ross (Martin Freeman) para forjar um novo caminho para o Reino de Wakanda. Introduzindo Tenoch Huerta como Namor, rei de uma nação submarina secreta”, continua a sinopse.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) chegará aos cinemas em 10 de novembro.

