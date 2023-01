Não é bomba: Hugh Jackman revela segredo do físico de Wolverine

Hugh Jackman construiu um físico impressionante ao longo dos anos como Wolverine nos filmes da Marvel. Agora, ele retorna ao papel em Deadpool 3 e revela o segredo de como ficou tão “bombado”.

Hugh Jackman negou usar esteroides para alcançar seu físico musculoso como Wolverine. Jackman está pronto para reprisar seu papel como o personagem dos X-Men pela primeira vez desde Logan, de 2017, no próximo terceiro filme da franquia Deadpool.

Jackman falou (via ScreenRant0 sobre o regime de exercícios intensos que ele assumiu para Deadpool 3, que, juntamente com uma dieta saudável, ele credita por sua transformação no icônico super-herói.

“Não, eu amo o meu trabalho. E eu amo Wolverine… Eu tenho que ter cuidado com o que eu digo aqui, mas me disseram anedoticamente quais são os efeitos colaterais disso. E eu fiquei tipo, ‘Eu não amo meu trabalho tanto assim’. Então não, eu apenas fiz isso da maneira antiga. E eu lhe digo, eu comi mais frango – sinto muito por todos os veganos e vegetarianos e pelos frangos do mundo. Literalmente, o carma não é bom para mim. Se a divindade gosta de frangos, estou em apuros”, disse o ator.

Hugh Jackman indica rivalidade entre Wolverine e Deadpool

O ator Hugh Jackman, que vai retornar como Wolverine em Deadpool 3, indicou uma forte rivalidade entre Logan e o Deadpool.

Em recente entrevista, Jackman comentou um pouco sobre os detalhes do longa-metragem, e parece querer adaptar mais dos quadrinhos (via ScreenRant).

Segundo o astro, Deadpool e Wolverine são rivais nos quadrinhos, e ele quer trazer a ideia para o novo filme do mercenário.

“Quando fico pensando em mim e em Ryan Reynolds, em Deadpool e Wolverine, que são rivais clássicos dos quadrinhos, há também uma dinâmica que nunca tive antes como Wolverine. Eu apenas pensei: ‘Isso vai ser divertido. Algo que nunca fiz antes’. Mal posso esperar”, disse ele.

Deadpool 3 estreia em 8 de novembro de 2024.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.