“Não tenho muito tempo de vida”, diz William Shatner, de Star Trek

William Shatner, o eterno capitão Kirk de Star Trek, não acredita que tem muito mais tempo de vida.

Durante entrevista à Variety para promover um documentário sobre sua vida, You Can Call Me Bill, o ator de 91 anos afirmou: “Recusei muitas ofertas para fazer documentários antes”, disse Shatner. “Mas eu não tenho muito tempo de vida. Seja desmaiando enquanto falo com vocês ou daqui a 10 anos, meu tempo é limitado, então isso é um fator muito importante. Eu tenho netos. Este documentário é um maneira de estender a mão depois que eu morrer”.

Continua depois da publicidade

Shatner acrescentou: “O triste é que quanto mais velha a pessoa fica, mais sábia fica e depois morre com todo esse conhecimento. E aí se vai. Não é como se eu fosse levar minhas ideias ou minhas roupas comigo”, finalizou.

O documentário vai estrear no festival SXSW e não tem previsão de lançamento no Brasil.

Confira o trailer:

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.