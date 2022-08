Naruto tem seu próprio Voldemort e é muito melhor que o de Harry Potter

Voldemort, principal antagonista de Harry Potter, é um dos vilões mais famosos da cultura pop. No entanto, Naruto tem um personagem bem similar a ele, que é realizado de forma muito melhor.

Em Naruto, Orochimaru é capaz de transferir sua essência física e alma para o corpo de outro indivíduo ao engolir o corpo dessa pessoa por inteiro com a reencarnação do cadáver vivente.

Isso permite que Orochimaru obtenha controle total das habilidades do novo corpo, ao mesmo tempo em que mantém as habilidades de seu corpo anterior, essencialmente permitindo que ele seja imortal e modifique sua própria aparência como achar apropriado para a situação dada. No entanto, o vilão só pode utilizar essa habilidade uma vez a cada três anos.

Regulus Black descobriu o método de Voldemort para alcançar a imortalidade: ele criou sete Horcruxes que eram capazes de conter fragmentos de sua alma.

Cada uma das Horcruxes exigia um sacrifício para ser criada e era tipicamente algum tipo de artefato, com o corpo de Harry Potter sendo uma exceção a essa regra. O próprio Voldemort era capaz de influenciar indivíduos para seus próprios propósitos malignos se eles chegassem perto o suficiente de uma de suas Horcruxes, mas esse não era seu objetivo principal.

O principal objetivo das Horcruxes era manter a alma de Voldemort intacta no caso de seu corpo físico ser destruído.

Orochimaru é superior ao Voldemort

As semelhanças entre as fontes de imortalidade para Orochimaru e Voldemort são nítidas. Ambos os personagens são capazes de transferir suas almas de si mesmos para outra fonte, seja essa fonte um objeto ou uma pessoa.

Na verdade, ambos os personagens incorporam uma parte de sua alma no protagonista de suas respectivas histórias, já que Sasuke e Harry Potter têm que remover dolorosamente a alma estrangeira de seus corpos.

Embora ambas as interpretações do conceito tenham seus pontos fortes, o conceito de imortalidade de Naruto é melhor que o de Harry Potter .

A maior diferença entre os métodos de imortalidade de Naruto e Harry Potter é que o método de Orochimaru é muito mais poderoso e eficiente que o de Voldemort.

Voldemort tem que plantar fragmentos de sua consciência em objetos separados, o que significa que ele é incapaz de proteger adequadamente cada fragmento de ser destruído. Enquanto isso, a maldição de Orochimaru permite que ele roube o corpo de qualquer indivíduo, o que significa que toda a sua consciência ainda permanece em um local, em vez de espalhada em locais separados como Voldemort.

Esta pequena falha na trama de Voldemort para ganhar a imortalidade tornou um pouco mais fácil para Harry Potter derrotá-lo em As Relíquias da Morte, enquanto Sasuke teve um desafio muito mais difícil com Orochimaru e sua busca final pela imortalidade em Naruto .

