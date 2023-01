Narvik é uma história real? A verdade sobre filme da Netflix

Produzido na Noruega, Narvik não demorou a conquistar o público brasileiro na Netflix. O drama de guerra, atualmente, é o longa mais assistido da plataforma. Por isso, quem já conferiu a trama quer saber: o quão real é a história de Narvik? E será que os personagens do filme existiram de verdade?

“Com a primeira derrota de Hitler na Segunda Guerra como pano de fundo, um soldado norueguês volta para casa e descobre uma verdade chocante sobre a esposa”, afirma a sinopse de Narvik na Netflix.

Continua depois da publicidade

Esse elogiado drama norueguês tem Carl Martin Eggesbø (Traídos Pela Guerra) no elenco e direção de Erik Skjoldbjærg (NOKAS), ganhador do Amanda Award.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a história real de Narvik na Netflix; confira!

Narvik é inspirado em história real na Netflix?

A resposta é mais complexa do que parece! Afinal de contas, os eventos que são mostrados em Narvik aconteceram na vida real, mas a trama do drama de guerra é contada sob a perspectiva de personagens completamente fictícios.

Ou seja: o “pano de fundo” de Narvik é real, mas toda a história de Gunnar e Ingrid é uma obra de ficção.

No filme, o roteirista Christopher Grøndahl recria a Batalha de Narvik, que na vida real, aconteceu em 1940. Nesse embate, as forças dos Aliados, junto com o exército da Noruega, conseguiram enfrentar os nazistas e expulsá-los do país.

O longa faz um ótimo trabalho ao mostrar como os moradores da cidade norueguesa de Narvik foram pegos no fogo cruzado entre os fascistas e as tropas libertadoras.

Na época, Narvik era uma localidade de grande importância, tanto para os Aliados quanto para os nazistas. A cidade fazia parte da rota de minério de ferro, que começava na Suécia e culminava em vários pontos da Europa.

O minério de ferro era essencial para a produção de armamento, e por isso, a cidade se transformou em um verdadeiro campo de batalha.

Por isso, em 28 de maio de 1940, um esforço coletivo dos exércitos franceses, ingleses, noruegueses e poloneses conseguiram expulsar os nazistas de Narvik, fazendo as tropas de Hitler baterem em retirada para a Suécia.

A batalha representou a primeira derrota de Adolf Hitler na Segunda Guerra Mundial, atingindo em cheio o sentimento de superioridade dos nazistas.

Infelizmente, reconquistar Narvik virou “questão de honra” para Hitler, e por isso, a vitória dos Aliados não durou muito.

Logo após a vitória, as tropas francesas, inglesas e polonesas abandonaram a cidade, que foi retomada pelos nazistas semanas depois.

Essa retomada foi marcada por um intenso bombardeio que ocasionou a rendição da Noruega em 10 de junho de 1940. O país seria ocupado pelas tropas de Hitler até o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945.

Você já pode conferir a trama de Narvik no catálogo brasileiro da Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.