Narvik: Explicamos o final do filme da Netflix

O drama de guerra Narvik, recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, está fazendo o maior sucesso na plataforma. O filme, que é ambientado na Segunda Guerra Mundial, termina com um final de tirar o fôlego. Sendo assim, o público quer saber: o que realmente acontece no desfecho de Narvik?

“Com a primeira derrota de Hitler na Segunda Guerra como pano de fundo, um soldado norueguês volta para casa e descobre uma verdade chocante sobre a esposa”, afirma a sinopse de Narvik na Netflix.

Esse elogiado drama norueguês tem Carl Martin Eggesbø (Traídos Pela Guerra) no elenco e direção de Erik Skjoldbjærg (NOKAS), ganhador do Amanda Award.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o final de Narvik; confira! (via ReadySteadyCut).

Final explicado de Narvik – O que acontece com Gunnar?

A reta final do drama de guerra Narvik começa como uma das melhores cenas do filme – na qual o Major atira para o ar com o objetivo de interromper a retirada das tropas francesas e norueguesas.

Já cientes da estratégia, os soldados noruegueses chegam às praias de Narvik, atacando as forças dos nazistas com 5 metralhadoras e um canhão. Os soldados, a partir daí, libertam a cidade. Antes disso, Ingrid recusa a proposta de Fritz e desiste de voltar para Berlim.

Sendo assim, o que acontece com o protagonista Gunnar? E como ele consegue reencontrar a esposa?

À medida que a cidade é liberada, os moradores celebram nas ruas e Gunnar volta para a casa. No entanto, a alegria do protagonista dura pouco.

Voltando ao lar, Gunnar não demora a ouvir boatos sobre a proximidade de Ingrid com os soldados alemães. O protagonista, dessa forma, passa a acreditar que a esposa o traiu enquanto ele lutava na guerra.

Ingrid confirma a traição, mas afirma só ter se aproximado dos nazistas para proteger o filho e manter a família unida. Gunnar não aceita a justificativa, e Ingrid decide deixar o lar.

A personagem, com o objetivo de abandonar Narvik, sai em direção a um barco. Enquanto isso, Gunnar ouve um discurso do Major que diz que “os soldados devem proteger todas as pessoas que amam”.

Ingrid entra no barco e se torna vítima dos olhares condenatórios e xingamentos dos compatriotas. Nesse momento, Gunnar retorna, já sem uniforme, e ajuda Ingrid a se levantar. O filme termina com a família se abraçando no barco, já reconciliada.

A vitória dos noruegueses contra os nazistas, no entanto, não é duradoura. Como o final indica, as tropas britânicas, francesas e polonesas deixam Narvik sem avisar, e em questão de meses, a cidade é retomada pelo exército de Hitler.

Por outro lado, a debandada das tropas alemãs em Narvik é vista, até hoje, como a primeira derrota de Hitler na Segunda Guerra Mundial.

Narvik está disponível na Netflix.

