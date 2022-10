Natal com Você: Netflix divulga trailer de filme com astro de Scooby-Doo

A Netflix divulgou o trailer de Natal com Você, novo filme da plataforma com um dos astros da franquia Scooby-Doo.

Com achegada do final do ano, o streaming vem apostando em produções de Natal, focada mais para a família e adolescentes.

A prévia do novo filme mostra a cantora Angelina, muito famosa, que inspira muito fãs no mundo todo a fazer covers e cantar suas músicas.

Uma jovem grava um vídeo cantando uma música da cantora, e ela vê. Após revelar o desejo, a garota recebe a visita inesperada de Angelina, que acaba se conectando com a família mais do que eles esperavam.

Veja o trailer, abaixo.

Mais sobre Natal vom Você

“Cansada do trabalho, a pop star Angelina decide viajar e surpreender uma jovem fã em uma pequena cidade de Nova York. Lá, ela não só encontra inspiração para dar uma reviravolta em sua carreira, mas também a chance de viver um grande amor”, diz a sinopse.

O filme tem direção de Gabriela Tagliavini, com roteiro por Paco Farias, Jennifer C. Stetson e German Michael Torres.

O elenco conta com Aimee Garcia, Freddize Prinze Jr., Gabriel Sloyer, Grace Dumdaw, Deja Monique Cruz, entre outros nomes.

Natal com Você estreia em 17 de novembro na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.