Nem aí para Marvel: Atriz nem se importa de retornar após Guardiões da Galáxia 3

Os fãs da Marvel estão ansiosos para ver o que o diretor James Gunn vai fazer em Guardiões da Galáxia Vol. 3, que funcionará como uma despedida para essa formação da equipe cósmica. Dito isso, uma atriz não se importa em retornar para o MCU após esse filme.

Não está claro se toda a equipe se despedirá do Universo Cinematográfico Marvel, mas a atriz de Gamora, Zoe Saldaña, disse recentemente que não ficaria desapontada se ela não voltasse após o próximo filme.

Quando questionada pela Variety se ela gostaria de voltar ao papel, Saldaña disse que teria dificuldade em dizer não, mas não sentiria falta da extensa maquiagem verde que entra no visual de Gamora.

“Eu nunca posso dizer não a nada, mas aquela maquiagem verde? Eu não ficaria chateada se isso não acontecesse de novo”, disse a atriz.

A estrela continuou dizendo que seu visual alienígena exigia horas na cadeira de maquiagem e inúmeras visitas ao dermatologista.

“Sinto falta de Gamora, mas não sinto falta de ligações às 3h30 e sessões de maquiagem de cinco horas e idas ao dermatologista depois”, acrescentou a atriz.

Atriz reconhece o lado positivo de atuar no MCU

Mas Saldaña explicou que o esforço sempre vale a pena quando ela vê o quão importante a personagem é para o público, acrescentando que os fãs mais jovens não devem ser descartados.

“Toda vez que uma criança de 8 anos ou aquele pai e mãe ou aqueles fãs geracionais que me lembram que o que eu fiz foi especial para eles, isso me faz não ser cínica sobre a Marvel. Isso me faz entender que o público mais jovem não deve ser negligenciado”,

Saldaña apontou que, embora alguns possam menosprezar o MCU, isso não nega o fato de que é especial para alguns públicos.

Guardiões da Galáxia contendo dois filmes da equipe no MCU, está se encaminhando para o desfecho da história criada pelo criativo James Gunn e sua carreira variada.

O terceiro filme da franquia teve poucas informações liberadas, além dos rumores sobre o possível vilão.

Guardiões da Galáxia 3 chega aos cinemas em 5 de maio de 2023.

Os dois filmes dos Guardiões da Galáxia estão disponíveis no Disney+.

