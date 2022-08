Nem mesmo a Marvel quer se lembrar DESSE romance do MCU

Romance nunca foi o foco do Universo Cinematográfico Marvel (MCU), mas há um casal em específico do qual nem o próprio estúdio quer se lembrar.

O romance entre o Capitão América e Sharon Carter foi divisivo para os fãs do MCU, e Mulher-Hulk: Defensora de Heróis prova que nem a Marvel quer se lembrar disso.

Durante a maior parte da história de Steve Rogers no MCU, seu amor por Peggy Carter foi uma característica definidora.

Isso incluiu Vingadores: Ultimato solidificando a ideia de que o Capitão América sempre quis envelhecer com Peggy, que foi exatamente o que ele fez depois de devolver as Joias do Infinito.

O final deles juntos foi quase perfeito, e mesmo que a Marvel tenha confirmado que o Capitão América não era virgem, eles estão ignorando uma parte estranha do passado romântico de Steve.

Por mais que Peggy Carter fosse o verdadeiro amor do Capitão América, o único outro interesse romântico que ele teve nos filmes foi Sharon Carter, a sobrinha-neta de Peggy.

Ele não estava ciente de sua conexão com Peggy quando se interessou, mas o relacionamento deles deu um passo à frente em Capitão América: Guerra Civil – mesmo depois que Steve descobriu que Sharon e Peggy são parentes.

O relacionamento de Steve e Sharon tornou-se controverso nos anos que se seguiram, o que pode ser parte do motivo pelo qual a Marvel nunca desenvolveu ainda mais essa conexão.

MCU quer esquecer de Steve e Sharon Carter

A Marvel agora provou sutilmente que não quer lembrar os espectadores desse romance estranho. O primeiro episódio de Mulher-Hulk apresenta uma piada sobre a virgindade do Capitão América, que termina na cena pós-créditos com Hulk confirmando que Steve perdeu a virgindade em 1943 com uma garota misteriosa.

Antes dessa revelação ocorrer, há arte ao longo dos créditos que mostra a tentativa de Jennifer Walters de rastrear os interesses românticos do Capitão América.

Peggy Carter é mostrada, assim como uma garota da turnê do herói em meio à guerra, e uma carta misteriosa. É bastante notável que Sharon Carter nem seja mencionada durante todo o debate.

Vale apontar que Bruce Banner não estava na Terra na época em que Steve e Sharon estavam romanticamente ligados, então ele pode nem saber quem é ela, muito menos que ela tinha algo com o Capitão América.

Também está claro que tudo que o Capitão América e Sharon Carter fizeram foi se beijar em Capitão América: Guerra Civil . Eles nunca tiveram a capacidade de progredir fisicamente em seu relacionamento e fazer sexo.

