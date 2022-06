Netflix anuncia filme de vampiros de aclamado diretor

Pablo Larraín, aclamado diretor de Spencer, com Kristen Stewart, trabalhará com a Netflix em seu próximo filme.

El Conde, seu novo projeto, é uma sátira política que reinterpreta o ditador chileno Augusto Pinochet como um vampiro de 250 anos. Larraín assume o roteiro ao lado de Guillermo Calderón.

Segundo a Variety, o filme “gira em torno de Augusto Pinochet, que não está morto, mas é um vampiro idoso que, depois de 250 anos neste mundo, decidiu morrer de uma vez por todas, devido a doenças provocadas por sua desonra e conflitos familiares.”

Larraín comemora seu próximo projeto: “Estamos muito felizes porque a Netflix é um lugar onde diretores que admiro muito fizeram filmes realmente valiosos. Usando a comédia ácida, queremos observar, entender e analisar os eventos que ocorreram no Chile e no mundo nos últimos 50 anos. Temos total confiança de que faremos um bom trabalho e sem dúvida será uma aventura: uma filmagem exigente, mas muito inspiradora e significativa.”

Mais sobre El Conde

Francisco Ramos, vice-presidente de conteúdo da Netflix na América Latina, elogiou Larraín:

“Pablo é uma das vozes mais interessantes e significativas do cinema latino-americano dos últimos 20 anos; sua visão sobre o Chile e a América Latina são essenciais para entender nosso continente. Não tenho dúvidas de que ‘El Conde’ continuará no caminho que Pablo abriu com Não e Neruda.”

No elenco, estão confirmados nomes como Jaime Vadell, Gloria Münchmeyer, Alfredo Castro e Paula Luschinger.

El Conde deve ser lançado em algum momento de 2023. A data oficial ainda não foi divulgada.

