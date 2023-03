Netflix cancela comédia romântica de US$ 130 milhões com astros da Marvel

A Netflix cancelou o que poderia ter se tornado a comédia romântica mais cara de todos os tempos. Com elenco estelar, o novo filme de Nancy Myers não verá a luz do dia.

De acordo com o Deadline, a Netflix cancelou o novo filme de Meyers, não querendo gastar o dinheiro que a diretora estava pedindo.

O relatório sugere que o orçamento inicial era de cerca de US$ 130 milhões, com o qual a Netflix estava bem. Meyers, no entanto, estava lutando por US$ 150 milhões.

Meyers não cedeu, nem a gigante do streaming, e agora parece que a diretora de Alguém tem que Ceder precisará encontrar outro lar para seu filme.

Scarlett Johansson, Penelope Cruz, Owen Wilson e Michael Fassbender estavam sendo cotados para estrelar a comédia romântica, o que explica o orçamento.

Comédia romântica não deveria custar tão caro

Comédias românticas costumam ser produções muito baratas, tanto que lucram rapidamente e comumente trazem retornos consideráveis.

A comédia romântica mais cara de todos os tempos já lançada é Como Você Sabe, que teve um orçamento de US$120 milhões. O filme é estrelado por Reese Witherspoon, Paul Rudd, Owen Wilson e Jack Nicholson, e foi dirigido por James L. Brooks. Ele foi um fracasso de bilheteria, arrecadando apenas US$49 milhões no mundo todo.

Por exemplo, A Barraca do Beijo e Para Todos os Garotos que Já Amei, ambas produções originais da Netflix, custaram, respectivamente US$ 5 milhões e US$ 12 milhões.

Vem como grande surpresa, portanto, que a Netflix esteja disposta a gastar US$ 130 milhões (mas não US$ 150 milhões) com um filme do gênero.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.