Netflix desengaveta filme com Will Smith após tapa no Oscar

A Netflix tirou da gaveta o filme Fast and Loose, que seria estrelado por Will Smith mas foi cancelado após o ator ter dado um tapa em Chris Rock no Oscar do ano passado.

De acordo com a Variety, o longa será um thriller de ação de grande orçamento sobre o líder de uma organização criminosa que sofre perda de memória devido a um ataque.

Segundo uma fonte da publicação, a Netflix não queria ser o primeiro estúdio a trabalhar com Will Smith depois do tapa, mas após o anúncio de Bad Boys 4, feito pela Sony, a Netflix se sentiu mais confortável para retomar o projeto com o ator.

Smith quer fazer as pazes

Recentemente, a revista PEOPLE reportou que Will Smith quer fazer as pazes com Chris Rock.

Uma fonte disse à revista que o ator vencedor do Oscar “se sentiu péssimo por tanto tempo” por bater em Rock no palco depois que ele fez uma piada sobre sua esposa, Jada Pinkett Smith. “Ele tentou, sem sucesso, fazer as pazes da melhor maneira que pôde com Chris”, segundo a fonte.

“Mas, além disso, a família é importante para ele”, acrescentou a fonte, observando que Smith “se apoiou” na família – também composta pelos filhos Trey e Jaden e pela filha Willow – após o incidente. “Tudo o ajudou a olhar para dentro e amadurecer. Ele está melhor, mas ainda cheio de remorso”.

Will Smith não vai comparecer ao Oscar deste ano como punição por seu comportamento na cerimônia do ano passado – como consequência, o ator foi banido de qualquer aparição no evento por 10 anos.

