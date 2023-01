Netflix divulga vídeo com seus principais filmes de 2023

A Netflix divulgou um vídeo com as estreias de seus principais filmes do ano, e há muitas produções originais chegando à plataforma.

O ano de 2023 mal chegou e o streaming revelou uma lista com mais de 30 longas que ainda vão ser lançados.

Continua depois da publicidade

Embora entre 2021 e 2022 a Netflix tenha lançado 70 filmes, em 2023 o número de produções será menor, mas ainda muito surpreendente (via Variety).

A principal estreia do mês é Certas Pessoas, com Eddie Murphy, que estreia no dia 10 de janeiro, seguido de Na Sua Casa ou na Minha? que chega em 10 de fevereiro.

Veja o vídeo, abaixo.

Resgate 2, Rebel Moon e mais filmes

A Netflix separou suas principais estreias, indo de Resgate 2 até Rebel Moon, o novo filme do diretor de O Homem de Aço, Zack Snyder.

Enquanto Resgate 2 com Chris Hemsworth estreia no dia 16 de junho, o filme de Snyder chega ao catálogo em 22 de dezembro.

Outras produções como Luther: O Cair da Noite, com Idris Elba, estreia em 10 de março, e Mistério em Paris (Mistério no Mediterrâneo 2) chega em 31 de março.

Seguindo a ordem do streaming, The Mother estreia em 12 de maio, Clonaram Tyrone em 21 de julho, Heart of Stone em 11 de agosto e Lift no dia 25 de agosto.

Já em outubro, Damsel estreia no dia 13 e Pain Hustlers no dia 27. Em novembro, The Killer chega no dia 10, A Family Affair no dia 17 de Leo no dia 22 do mesmo mês. Por fim, Leave the World Behind estreia em 8 de dezembro.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.