Netflix interrompe gravações de filme após morte de membro da equipe

Um membro da equipe de The Electric State da Netflix morreu em um acidente de carro na Geórgia ontem.

A notícia foi relatada pelo Deadline quando a produção foi interrompida devido à tragédia. Tanto Joe quanto Anthony Russo postaram uma mensagem de condolências para o membro da equipe hoje (05) nas mídias sociais.

Continua depois da publicidade

Na reportagem, fontes indicaram que o acidente ocorreu fora do horário de trabalho. No entanto, a identidade do membro da tripulação é desconhecida neste momento.

Tanto o elenco quanto a equipe receberam serviços de aconselhamento psicológico de acordo com a fonte do Deadline.

Os Russos escreveram no Instagram: “A família de Electric State perdeu um valioso membro da equipe de produção ontem. Expressamos nossas mais profundas condolências à sua família e amigos. Amamos nossa equipe como família. E isso é uma notícia devastadora para todos nós”.

Mais sobre The Electric State

A ficção científica é baseada em um universo pós-apocalíptico adaptado do romance de Simon Stålenhag.

Os irmãos Russo são os produtores e cuidarão do desenvolvimento do filme com a sua própria produtora, Russo Brothers Studios.

O roteiro de The Electric State é de Christopher Markus e Stephen McFeely, que escreveram todos os três filmes do Capitão América para a Marvel, e colaboraram com os irmãos Russo em Vingadores: Ultimato.

A história do filme segue uma adolescente fugitiva, vivida por Millie Bobby Brown (Enola Holmes, Stranger Things) e seu brinquedo robótico em uma jornada em um ano de 1997 alternativo nos EUA, onde a tecnologia tornou a sociedade consumista, mas que agora está em declínio.

Não há data de estreia para Eletric State na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.