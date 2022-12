Netflix lança filme aterrorizante que você não pode perder

Assinantes da Netflix podem comemorar: a plataforma confirmou para 22 de dezembro o lançamento de Hereditário – um dos filmes de terror mais aclamados dos últimos tempos. Sucesso de público e crítica, o longa é imperdível para os fãs do gênero, destacando-se por sua trama aterrorizante e estética inconfundível.

Lançado originalmente em 2018, Hereditário é comandado por Ari Aster, em seu primeiro projeto como diretor. Após o elogiado longa, o cineasta lançou também Midsommar: O Mal Não Espera a Noite, outra aclamada produção do gênero.

Ancorado por uma poderosa performance de Toni Collette, Hereditário garantiu uma bilheteria de 80 milhões de dólares com orçamento de apenas 10 milhões. O filme também ganhou o coração da crítica, com 90% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, o elenco e a estreia de Hereditário na Netflix; confira.

De que fala a assustadora trama de Hereditário?

Hereditário mistura terror sobrenatural, suspense psicológico e drama familiar em uma trama de tirar o fôlego, onde nada é o que parece.

O longa foca na história de Annie Graham, uma miniaturista que leva uma vida pacata com o marido Steve, o filho adolescente Peter, e a pequena Charlie, de 13 anos.

Quando Ellen, a fria e distante mãe de Annie, morre, a protagonista se surpreende com o número de pessoas que comparecem ao velório. Aparentemente, a matriarca da família Graham faleceu guardando um grande segredo.

Logo após o velório, Annie – junto com os outros integrantes da família – começa a presenciar terríveis e assustadores fenômenos sobrenaturais.

A partir daí, Annie embarca em uma imprevisível jornada em busca de respostas, onde descobre alguns dos segredos mais sinistros da falecida mãe.

Enquanto isso, a presença de Ellen (ou de algo ainda mais sombrio) espreita como uma sombra na residência da família, causando eventos traumáticos e colocando Annie em rota de colisão com o próprio passado.

É até difícil descrever a trama sem revelar alguns dos maiores spoilers do filme. Mas nós garantimos: assistir Hereditário é uma experiência essencial para todos os fãs de terror.

Elenco de Hereditário é liderado por Toni Collette

Como citamos anteriormente, o elenco de Hereditário é liderado pela atriz australiana Toni Collette, em uma das melhores performances de sua carreira.

Para muita gente, o fato de Toni Collette não ter sido indicada ao Oscar por Hereditário é um verdadeiro absurdo. Além de arrasar no filme de terror, a atriz é conhecida por longas como Entre Facas e Segredos e séries como United States of Tara e Inacreditável.

Gabriel Byrne, de Os Suspeitos e Fim dos Dias, interpreta Steve Graham, um psiquiatra e marido de Annie.

Alex Wolff, famoso por atuar em Jumanji: Bem-vindos à Selva e Meu Amigo Dahmer, é Peter, o filho adolescente de Annie e Steve.

O elenco principal de Hereditário é completado por Milly Shapiro (Dragula) como Charlie, a caçula da família.

Kathleen Chalfant (Law & Order), Ann Dowd (O Conto da Aia) e Mallory Bechtel (Pretty Little Liars) completam o elenco do longa.

Hereditário estreia em 22 de dezembro na Netflix. Veja abaixo o trailer.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.