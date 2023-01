Netflix muda de CEO e define data para proibir compartilhamento de conta

A Netflix está passando por uma grande renovação, mudando de CEO e também definindo a data para proibir o compartilhamento de conta.

De acordo com o Deadline, Reed Hastings não será mais o CEO da empresa, e deixará o cargo para se tornar presidente executivo. Enquanto isso, Greg Peters e Ted Sarandos assumem a posição. Além disso, a ex-chefe da Global TV, Bela Bajaria, assume o cargo de diretora de conteúdo e Scott Stuber vira presidente da Netflix Film.

Hastings comentou que as mudanças as as últimas para o novo planejamento de sucessão. O executivo foi um dos fundadores da empresa, e trabalhou ao lado de Peters e Sarandos nos últimos anos.

Sarandos agradeceu ao colega pela amizade nos últimos 20 anos, bem como seu trabalho para alavancar a Netflix no mercado de streaming.

“Quero agradecer a Reed por sua liderança visionária, orientação e amizade nos últimos 20 anos. Todos nós aprendemos muito com seu rigor intelectual, honestidade e vontade de fazer grandes apostas – e estamos ansiosos para trabalhar com ele por muitos anos”, disse ele.

“Desde que Reed começou a delegar a gestão para nós, Greg e eu construímos um forte modelo operacional baseado em nossos valores compartilhados e abordagem de crescimento semelhante. Estou muito animado para começar este novo capítulo com Greg como co-CEO”, concluiu.

Compartilhamento de contas será encerrado neste ano

Além disso, a empresa também revelou o prazo para encerrar o compartilhamento de contas entre os usuários.

Segundo a Netflix, a decisão que já foi tomada vai começar a ser lançada mais amplamente no primeiro trimestre deste ano.

A Netflix pretendia implantar a medida até o final de 2022, mas acabou perdendo o prazo, e agora começará a barrar o compartilhamento de contas em março.

Vale ressaltar que, caso o assinante deseje ainda manter o compartilhamento de conta com outro usuário, deverá pagar uma taxa além do plano que utiliza.

