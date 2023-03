Netflix não salva Warrior Nun, mas gasta US$ 130 milhões em comédia romântica

A campanha para salvar Warrior Nun segue firme e forte, ao passo que os fãs ainda têm esperança de que algum canal, ou serviço de streaming salve a aclamada série.

Essa foi apenas uma das muitas obras cruelmente canceladas pela Netflix, que ultimamente têm focado apenas nos lucros, desrespeitando fãs ao deixar dezenas de histórias sem conclusões apropriadas.

Continua depois da publicidade

Para piorar, o chefe da Netflix, Ted Sarandos, disse que a companhia nunca cancelou uma série popular – isso depois que a própria Warrior Nun ficou semanas no Top 10 das séries mais assistidas da plataforma em diversos países.

Projetos pesados em efeitos que apresentam muito CGI, sequências de ação e trabalho de dublê inevitavelmente custam mais caros, mas eles claramente não estão sendo cancelados porque a empresa está sem dinheiro.

De fato, o cofrinho da Netflix parece estar mais cheio do que nunca, especialmente se a enorme soma de US$ 130 milhões puder ser gasta em uma comédia romântica.

A 2ª temporada de Warrior Nun está na Netflix.

Comédia romântica não deveria custar tão caro

Comédias românticas costumam ser produções muito baratas, tanto que lucram rapidamente e comumente trazem retornos consideráveis.

Por exemplo, A Barraca do Beijo e Para Todos os Garotos que Já Amei, ambas produções originais da Netflix, custaram, respectivamente US$ 5 milhões e US$ 12 milhões. Vem como grande surpresa, portanto, que a Netflix esteja disposta a gastar uma quantia absurda com um filme do gênero.

De acordo com Matthew Belloni, da Puck, a lenda do gênero Nancy Meyers está entrando para o streaming, com seu próximo projeto original pronto para acumular um exorbitante investimento.

Scarlett Johansson, Penelope Cruz, Owen Wilson e Michael Fassbender estão sendo alinhados para estrelar, o que explica o orçamento ridículo do filme.

A comédia romântica mais cara de todos os tempos já lançada é Como Você Sabe, que teve um orçamento de US$120 milhões. O filme é estrelado por Reese Witherspoon, Paul Rudd, Owen Wilson e Jack Nicholson, e foi dirigido por James L. Brooks. Ele foi um fracasso de bilheteria, arrecadando apenas US$49 milhões no mundo todo.

Vamos ver se o filme com esse orçamento – informação que também vem do Puck – trará lucro para a Netflix

Por sinal, o orçamento estimado da segunda temporada de Warrior Nun foi de US$ 50 milhões. A série está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.