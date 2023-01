Netflix sabe que vai perder assinantes após medida polêmica

A Netflix tomou uma medida polêmica no último ano, que é encerrar o compartilhamento de contas, e a empresa sabe que vai perder assinantes por isso.

Muita coisa mudou na empresa, desde medidas que geraram muita discussão até mudanças nos cargos mais altos do streaming.

O novo Co-CEO da Netflix, Greg Peters, antecipou que sabe que o streaming vai perder assinantes com o encerramento do compartilhamento de contas (via ComicBook).

“Este não será um movimento universalmente popular. Haverá um pouco de reação de cancelamento a isso”, disse ele.

Ainda não há informações sobre uma data específica sobre o encerramento do compartilhamento de contas entre os usuários.

Compartilhamento de contas será encerrado neste ano

Além disso, a empresa também revelou o prazo para encerrar o compartilhamento de contas entre os usuários.

Segundo a Netflix, a decisão que já foi tomada vai começar a ser lançada mais amplamente no primeiro trimestre deste ano.

A Netflix pretendia implantar a medida até o final de 2022, mas acabou perdendo o prazo, e agora começará a barrar o compartilhamento de contas em março.

Vale ressaltar que, caso o assinante deseje ainda manter o compartilhamento de conta com outro usuário, deverá pagar uma taxa além do plano que utiliza.

