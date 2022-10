Netflix tem filme de suspense que vai te deixar sem ar

Se você gosta de suspense, a Netflix tem o thriller perfeito: Rust Creek. O longa conta com Jen McGowan como diretora e Julie Lipson como roteirista, abordando a história de uma estudante universitária que se perde em uma viagem e acaba perseguida por um perigoso grupo de criminosos.

O filme estreou originalmente em 2018, fazendo grande sucesso no circuito de filmes independentes. Após contar com poucas exibições nos cinemas, Rust Creek contou com distribuição internacional pela Netflix.

O longa se destaca por trazer uma história agoniante, repleta de reviravoltas. Rust Creek consegue manter a tensão até o fim, e fazer os espectadores se colocarem no lugar da protagonista Sawyer.

Confira abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, aprovação crítica e elenco de Rust Creek.

A trama e recepção crítica de Rust Creek

Rust Creek acompanha a história de Sawyer Scott, uma jovem e ambiciosa estudante universitária, com um futuro brilhante pela frente.

Viajando a caminho de uma entrevista de emprego, a protagonista acaba errando o caminho e se perdendo em uma floresta densa e congelada.

De repente, a jovem que tem todas as motivações para viver se depara com a própria mortalidade, tanto em relação ao clima impiedoso da floresta quanto sobre um grupo terrível de criminosos.

A gangue passa a perseguir Sawyer por acreditar que a jovem testemunhou os crimes do grupo.

Sem lugar nenhum para correr, a protagonista é forçada a se aliar a um enigmático homem solitário, com grandes habilidades de sobrevivência e intenções obscuras.

Rusta Creek fez muito sucesso com seu lançamento da Netflix. O filme passou mais de uma semana no Top 10 mundial da plataforma.

O longa também conquistou a crítica especializada, garantindo o nível de 84% de aprovação no Rotten Tomatoes.

“Rust Creek subverte as expectativas, caracterizando-se como um surpreendentemente profundo drama de sobrevivência, ancorado por um cenário impressionante e uma performance excelente de Hermione Corfield”, afirma o consenso crítico do site.

O longa também recebeu os prêmios mais importantes (Melhor Filme, Atriz, Diretora, e Revelação) no Festival Breckenridge de Cinema.

O elenco de Rust Creek

O elenco de Rust Creek é comandado por Hermione Corfield, que conta com uma performance impressionante como a protagonista Sawyer Scott.

A atriz também é conhecida por filmes como Missão Impossível 5: Nação Secreta e Star Wars: Os Últimos Jedi, além das séries The Halcyon e We Hunt Together.

Jay Paulson (Catch-22) interpreta Lowell Pritchett, um traficante de metanfetamina que decide ajudar Sawyer na floresta.

Sean O’Brien (Shameless) vive o Xerife O’Doyle, um policial com ligações estranhas ao caso de Sawyer.

Micah Hauptman (Supernatural) e Daniel R. Hill (Hunter’s Moon) vivem respectivamente Hollister e Buck, dois integrantes da gangue criminosa que persegue Sawyer.

O elenco de Rust Creek é completado por Jeremy Glazer (Grey’s Anatomy) e John Marshall Jones (For All Mankind).

Rust Creek já está disponível na Netflix.

