Netflix tem imperdível filme adulto com atriz de Elite e La Casa de Papel

365 Dias deu novamente destaque para os dramas eróticos. Antes, 50 Tons de Cinza foi um grande longa desse gênero.

Agora, por conta do filme polonês, os fãs começam a explorar o gênero na Netflix. O que acontece é que a plataforma tem um catálogo de destaque com filmes que seguem uma história mais quente.

Um deles é o longa Amar, de 2017. O filme tem como protagonista María Pedraza, de La Casa de Papel e de Elite.

Vale dizer que Amar não é tão quente quanto 365 DNI (que é difícil de superar), mas traz algumas cenas aos fãs com o drama da história, o que o torna um filme melhor. O trailer do longa pode ser conferido abaixo.

Filme com atriz de La Casa de Papel

No filme, a atriz de La Casa de Papel é a protagonista Laura. O longa é, inclusive, um dos primeiros trabalhos dela.

A história de Amar gira em torno de Laura e de Carlos, que estão descobrindo a vida através do primeiro amor. Claro que nem tudo é como eles imaginam e sonham.

A temática, obviamente, é bem diferente de 365 DNI (365 Days). O longa mais famoso da Netflix tem a trama girando em torno de um sequestro.

O que liga os filmes é realmente o fato de terem as cenas mais quentes. No caso de Amar, como visto acima, alguns momentos já são destacados no trailer.

“Laura e Carlos vivenciam a intensidade e a fragilidade do primeiro amor e veem a realidade da vida abalar suas noções românticas idealizadas”, diz a sinopse da Netflix.

Além da atriz de Elite e La Casa de Papel, Amar tem ainda Pol Monen e Natalia Tena no elenco. A direção é de Esteban Crespo.

Amar, 365 DNI (365 Days), La Casa de Papel e Elite podem ser encontrados na Netflix.

