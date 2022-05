Netflix tem ótimo filme para quem gostou de Combinação Perfeita

Se você curtiu Combinação Perfeita, Amor em Obras é a melhor opção para assistir em seguida na Netflix. Além de contar com um clima muito parecido com o do novo sucesso da plataforma, o filme é protagonizado por um dos astros da comédia romântica.

Lançado na Netflix em maio de 2022, Combinação Perfeita se tornou um inesperado sucesso na Netflix. Ambientada nos belíssimos cenários da Austrália, o longa garantiu posições de destaque no Top 10 de vários países, incluindo o Brasil.

Continua depois da publicidade

“Para conquistar uma cliente, a ambiciosa Lola viaja de Los Angeles até uma fazenda na Austrália, onde se interessa por um homem rústico e intrigante”, afirma a sinopse oficial de Combinação Perfeita.

Veja abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco de Amor em Obras – e confira porque o filme é perfeito para fãs de Combinação Perfeita.

Conheça a história romântica de Amor em Obras na Netflix

Amor em Obras aposta (com atenção e sensibilidade) em um dos maiores clichês das comédias românticas: uma jovem executiva que parece ser imune à magia do amor.

“Uma executiva de San Francisco ganha uma pousada na Nova Zelândia e deixa a vida na cidade grande para reformar a propriedade com a ajuda de um empreiteiro bonitão”, afirma a sinopse oficial de Amor em Obras na Netflix.

O filme é uma produção de Roger Kumble, cineasta conhecido pelo sucesso Segundas Intenções.

Amor em Obras acompanha a história de Gabriela Diaz, uma jovem que, após terminar com o namorado Dean, decide participar de um concurso para ganhar uma pousada na Nova Zelândia.

Depois de sair vitoriosa, Gabriela viaja ao país – onde descobre que a Pousada Bellbird Valley está caindo aos pedaços.

Sendo assim, a protagonista decide reformar o local e criar uma espécie de hotel ecológico. Para isso, ela conta com a ajuda de Jake Taylor, um empreiteiro pra lá de charmoso.

Em meio à reforma da pousada, como era de se esperar, Gabriela desenvolve uma grande paixão por Jake, que parece corresponder seus sentimentos.

Elenco de Amor em Obras tem astro de Combinação Perfeita

Como você pôde perceber acima, Amor em Obras tem uma premissa bem parecida com a da nova comédia romântica da Netflix.

E não é apenas disso: o longa também é protagonizado por Adam Demos, o intérprete de Max em Combinação Perfeita.

Na trama de Amor em Obras, Adam Demos interpreta o bonitão Jake Taylor. O ator também é conhecido por sua performance na série erótica Sex/Life, da Netflix.

Gabriela Diaz, a protagonista de Amor em Obras, é interpretada pela atriz e cantora Christina Milian.

Você, provavelmente, conhece Milian por filmes como American Pie e séries como The Oath e Soundtrack.

Também integram o elenco de Amor em Obras os atores Jeffrey Bowyer-Chapman (Canada’s Drag Race), Anna Jullienne (Shortland Street), Claire Chitham (The Cup) e Blair Strang (Deceit).

Amor em Obras, junto com Combinação Perfeita, está disponível na Netflix. Veja abaixo o trailer.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.