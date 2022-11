Netflix tem suspense com Tom Cruise que vai te deixar vidrado

A Netflix conta com inúmeros filmes de suspense, mas há um destaque atualmente disponível na plataforma de streaming. Estrelado por Tom Cruise e Jamie Foxx, esse é um filme deixará qualquer espectador vidrado.

“O taxista Max se vê diante de uma possibilidade de ganhar dinheiro fácil, mas tudo vira um pesadelo quando ele descobre que o passageiro é assassino profissional”, diz a sinopse do filme.

Na trama, Vincent (Cruise) é um assassino de aluguel de fora da cidade, contratado por um traficante para matar cinco pessoas em uma noite.

Ele entra em um táxi dirigido por Max (Foxx), e se oferece para pagar muito dinheiro ao taxista por uma tarifa de uma noite inteira. Quando um corpo cai no táxi, Max, o taxista normal, torna-se um grande problema.

O roteirista Stuart Beattie concebeu a ideia do filme quando pegava um táxi para casa no aeroporto de Sydney. Ele compartilhou a ideia com a produtora Julie Richardson, que a mostrou ao diretor Frank Darabont.

Vamos ver, agora, que filme é esse.

Colateral é um imperdível filme com Tom Cruise

Trata-se de Colateral, dirigido por Michael Mann. Antes do trio de Mann, Cruise e Foxx se juntarem ao filme, Mimi Leder, Janusz Kamiński e Fernando Meirelles foram considerados para a direção. Russell Crowe e Adam Sandler estavam em negociações para estrelar como Vincent e Max, respectivamente.

O suspense conta com 86% de aprovação dos críticos no Rotten Tomatoes, com 237 análises computadas, o que não é fácil de conquistar.

“Impulsionado pelos visuais de marca registrada do diretor Michael Mann e uma performance enxuta e vilanesca de Tom Cruise, Colateral é um thriller noir elegante e atraente”, diz o consenso da crítica.

Além de Tom Cruise e Jamie Foxx, o elenco conta com Jada Pinkett Smith, Mark Ruffalo, Peter Berg, Bruce McGill, Irma P. Hall, Barry Shabaka Henley, Javier Bardem e Emilio Rivera.

Colateral está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.