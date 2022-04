Netflix traz boas notícias para fãs de Através da Minha Janela

Através da Minha Janela provou ser um grande sucesso na Netflix, tornando-se um dos filmes mais assistidos da plataforma.

Não é com grande surpresa, portanto, que recebemos a notícia de que ele terá uma continuação. Dito isso, a plataforma de streaming revelou que as filmagens dessa sequência já começaram.

Além disso, novos integrantes do elenco foram anunciados. São eles: Andrea Chaparro, Iván Lapadula e Carla Tous.

O anúncio foi feito por meio das redes sociais oficiais da Netflix, que trouxe uma foto do elenco reunido. Veja abaixo.

Hoje a fanfiqueira que habita em mim acordou com saudade de uma família de deuses gregos.👀



A través del mar, sequência de Através da Minha Janela, começou a ser filmado e tem gente nova no elenco: Andrea Chaparro, Iván Lapadula e Carla Tous. pic.twitter.com/k4UDYDDqqg — netflixbrasil🍂 (@NetflixBrasil) April 28, 2022

Conheça Através da Minha Janela na Netflix

Através da Minha Janela é a adaptação espanhola do livro de Ariana Godoy, uma popular escritora venezuelana especializada em histórias românticas.

Muita gente não sabe, mas a trama de Através da Minha Janela foi criada originalmente no site de fanfics Wattpad, que também representa a origem de franquias populares como After e a Barraca do Beijo.

Através da Minha Janela acompanha a história de Raquel, uma adolescente que tenta lidar com sua grande crush pelo vizinho Ares.

Mesmo sem ter trocado uma palavra com ele, Raquel decide fazer o vizinho se apaixonar por ela. Mas Ares não é o tipo de cara que se apaixona facilmente – o que faz a relação potencialmente quente precisar de um empurrãozinho.

O filme é uma produção de Marçal Forés e conta com Clara Galle, Julio Peña, Pilar Castro, Hugo Arbues e Eric Masip no elenco.

Através da Minha Janela é uma produção da Netflix Espanha, a equipe por trás de alguns dos maiores sucessos da plataforma, como La Casa de Papel e Elite.

Clara Galle, a intérprete de Raquel, também faz parte do elenco da 2ª temporada de The Boarding School: Las Cumbres, uma popular série do Amazon Prime.

Já Ares é interpretado por Julio Penã, famoso por viver Manuel Gutiérrez na novela argentina BIA, produzida pelo Disney Channel.

Através da Minha Janela está na Netflix.