Netflix traz clássico de volta em Matilda: O Musical; veja o trailer

Matilda: O Musical ganhou seu primeiro teaser trailer na Netflix, trazendo Emma Thompson irreconhecível como a diretora Trunchbull.

Desta vez, a adaptação do livro de Roald Dahl é um musical de rock, baseado na produção vencedora de Tony e Olivier, dirigida por Matthew Warchus.

Continua depois da publicidade

Thompson estrela como a diretora Trunchbull, que está determinada a extinguir o pensamento independente dos seus alunos do ensino fundamental, incluindo a brilhante e talentosa Matilda, interpretada pela estrela de Darklands, Alisha Weir.

O único modelo de Matilda, Miss Honey (Lashana Lynch), encoraja Matilda a usar sua imaginação vívida e manter sua curiosidade, apesar das exigências de Trunchbull para se livrar de todos os “rebeldes” na escola..

O filme vai estrear nesta temporada de férias na Netflix. A Sony Pictures UK e a TriStar Pictures lançarão exclusivamente o filme nos cinemas do Reino Unido e da Irlanda em 2 de dezembro.

Veja o trailer, abaixo.

Mais sobre Matilda: O Musical

“Matilda: O Musical é um conto musical inspirador de uma garota extraordinária que descobre seu superpoder e convoca a coragem notável, contra todas as probabilidades, para ajudar os outros a mudar suas histórias, enquanto também assume o controle de seu próprio destino. . Defendendo o que é certo, ela obteve resultados milagrosos. A história é baseada no romance de 1988 de Dahl com o mesmo nome”, diz a sinopse oficial.

Stephen Graham e Andrea Riseborough retratam os pais negligentes de Matilda, assumindo os respectivos papéis tornados icônicos por Rhea Perlman e Danny DeVito, que também dirigiu e produziu a adaptação cinematográfica de 1996 estrelada por Mara Wilson no papel principal.

Sindhu Vee estrela como a bibliotecária Sra. Phelps, com os recém-chegados Charlie Hodson-Prior, Meesha Garbett, Rei Yamauchi Fulker, Winter Jarrett Glasspool, Andrei Shen e Ashton Robertson interpretando os amigos de Matilda.

Matilda: O Musical conta com música e letras originais de Tim Minchin e coreografia de Ellen Kane.

O roteirista Dennis Kelly adapta a produção da Royal Shakespeare Company para a tela grande, com produção de Tim Bevan e Eric Fellner da Working Title, Jon Finn e Luke Kelly da The Roald Dahl Story Company.

Matilda: O Musical ainda não tem data de estreia definida na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.