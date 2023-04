Nicolas Cage diz que se arrependeu de ter comido barata em filme

Atores costumam recorrer a medidas extremas para um papel, mas alguns exageram na dose. Foi o caso de Nicolas Cage, que comeu uma barata de verdade em O Beijo do Vampiro.

Durante entrevista ao Yahoo Entertainment para promover seu novo filme Renfield, onde interpreta o Drácula, o ator disse que se arrependeu de ter comido o inseto no filme de 1988.

Continua depois da publicidade

“Eu comi duas vezes porque o diretor fez isso só para me pregar uma peça”, revelou Cage.

Em Renfield, Nicholas Hoult, colega de elenco de Cage, também come um inseto e recebeu conselhos do ator sobre a ingestão do animal que, dessa vez, era de mentirinha.

“Não sou de dar conselhos, mas ele comeu um inseto de batata, então ele levou isso para outro nível”, disse Cage sobre Hoult.

Hoult respondeu: “Não, comer barata é pior do que um inseto de batata. Eu acho, porque as baratas que comi no filme eram de caramelo”.

Nicolas Cage então rebateu: “Ah, mas ele comeu um inseto de batata de verdade, o que é assustador para mim, assim como comer baratas. Nunca mais farei isso. Sinto muito por ter feito isso”, disse ele.

Em O Beijo do Vampiro, Cage interpreta um empresário que pensa estar se tornando um vampiro depois de ser mordido no pescoço por uma mulher (Jennifer Beals).

Renfield chega aos cinemas brasileiros em 27 de abril.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.