Nicolas Cage “não precisa” do MCU, mas queria ser o Superman

Nicolas Cage é um grande fã de quadrinhos, tendo inclusive mudado seu nome em homenagem a Luke Cage, da Marvel. Apesar disso, ele não faz questão de estar no MCU.

Cage falou no Festival de Cinema de Miami sobre o estado do cinema de super-heróis hoje.

“Eu tenho que ser legal com os filmes da Marvel, porque eu me nomeei em homenagem a um personagem de Stan Lee chamado Luke Cage”, disse a estrela de Renfield. “O que eu vou fazer, colocar os filmes da Marvel para baixo? Stan Lee é meu pai surrealista. Ele me nomeou.”

Cage admitiu que entende a “frustração” com os filmes de super-heróis, mas disse que “há muito espaço para todos”.

Ao ser perguntado se ele queria estar no MCU, a resposta do ator foi: “Eu não preciso estar no MCU, eu sou Nic Cage”.

Nicolas Cage trabalhou recentemente com Pedro Pascal em O Peso do Talento

Nicolas Cage queria ter feito Superman junto de Tim Burton

Dito isso, Cage gostaria de ter feito o filme do Superman de Tim Burton, intitulado Superman Lives.

O filme estava em andamento nos anos 1990 e há até um vídeo popular de Cage fantasiado, mas nunca se concretizou, e Cage não sabe exatamente por quê.

Cage disse que a Warner Bros. originalmente queria o diretor de Duro de Matar 2, Renny Harlin, mas Cage insistiu em Burton. “Eu disse, este tem que ser Tim Burton. Liguei para Tim e disse: ‘Você faria isso?’ Tim não me escalou, eu lancei Tim, e Tim disse que sim”, disse Cage. “Eu amei o que ele fez com Michael [Keaton] e Batman, e eu era um grande fã.”

Cage observou como Marte Ataca, de Burton, de 1996, que ele ama, foi um grande fracasso financeiro para o estúdio, e eles estavam com medo de perder mais dinheiro com uma versão diferente do Superman.

